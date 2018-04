Playoffs NBA 2018 | accoppiamenti e pronostici

gqitalia

: Sabato via agli NBA #Playoffs. Buon divertimento a tutti. Il nostro cuore Azzurro batterà soprattutto per due signo… - Italbasket : Sabato via agli NBA #Playoffs. Buon divertimento a tutti. Il nostro cuore Azzurro batterà soprattutto per due signo… - abottiglieri191 : RT @basketinside360: Playoffs NBA in diretta su Sky Sport - - edoardoconti91 : La produzione di articoli, analisi, focus, approfondimenti degli utenti americani sui Playoffs NBA è un'esperienza… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Basta scherzare, d’ora in poi si inizia a giocare sul serio, perché nel weekend partono iNBA, la cui parola chiave quest’anno è equilibrio. A differenza degli ultimi anni, dove i campioni in carica di Golden State e dei finalisti Cavaliers partivano nettamente avanti a tutti gli altri, adesso è diverso e non solo perché Warriors e Cleveland non sono le teste di serie numero uno delle rispettive conference. Tra le sedici franchigie qualificate ci sono certezze e sorprese, con Philadelphia e Portland, terze nelle rispettive conference, a spiccare come note positive (senza dimenticare Indiana e Utah). Vediamo quindi gliche ci porteranno alle Finals. EASTERN CONFERENCE Toronto Raptors (1) vs Washington Wizards (8) I canadesi si sono assicurati in anticipo il vantaggio del campo fino all’eventuale ultimo atto (lì nel caso comanderanno i Rockets) riuscendo a salire un ...