huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Più di 5 o 6 bicchieri di vino a settimana accorciano la vita. In Italia limiti raccomandati quasi del 50% più elevati… - dalgianmaria : RT @HuffPostItalia: Più di 5 o 6 bicchieri di vino a settimana accorciano la vita. In Italia limiti raccomandati quasi del 50% più elevati… - NapoGi17 : RT @HuffPostItalia: Più di 5 o 6 bicchieri di vino a settimana accorciano la vita. In Italia limiti raccomandati quasi del 50% più elevati… - HuffPostItalia : Più di 5 o 6 bicchieri di vino a settimana accorciano la vita. In Italia limiti raccomandati quasi del 50% più elev… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Bere più di 5-6di(più precisamente poco più di 5 pinte di birra o 5dida 175 millilitri l'uno, pari a 100 grammi di alcol o 12,5 unità alcoliche) accorcia la: si tratta di una quantità inferiore a quelle che costituiscono iraccomandati attualmente in vigore in vari paesi tra cui il nostro (, Spagna e Portogallo hanno deiraccomandati quasi del 50% più elevati).Pubblicato sulla rivista Lancet, questo studio fornisce una chiara evidenza a supporto della necessità di abbassare idi consumo di alcol in molti paesi del mondo", afferma uno degli autori Edoardo Casiglia, dell'Università di Padova.Inle linee guida sul consumo di alcol raccomandano consumi inferiori agli 84 grammili per le donne e a 168 grammi per i maschi adulti. In Usa ad ...