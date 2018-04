"Pieni diritti per entrambi i genitori" : al Quirinale l'appello che chiede un pari trattamento : Una raccolta di firme per una petizione popolare affinché in Italia sia rispettata (anche in pratica e non solo in teoria) la bigenitorialità. E’ questa la sfida dell’associazione “Nel nome dei figli” di Taranto che per la prima volta in Italia propone un’iniziativa del genere. “Vogliamo che la legge 54 del 2006 diventi pienamente operativa nel senso più ampio soprattutto riguardo alla ...