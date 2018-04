Picchiava i genitori anziani | costringendoli a fuggire di casa Arrestato 37enne a Roma

"Lo Picchiavano e lo isolavano". A 16 anni si butta dal settimo piano. "Mi dispiace" scrive ai genitori e lascia un video agli amici : Si indaga su un altro episodio di bullismo. Un ragazzino si suicida a 16 anni, buttandosi dal settimo piano del palazzo in cui viveva. Ma prima scrive un biglietto ai genitori e ha lascia alcuni video agli amici. "Mi dispiace", così ha chiesto scusa per quello che stava per fare e poi, in pochi istanti, ha deciso quello che nessuno immaginerebbe mai per un ragazzino di 16 anni: si è buttato giù nel vuoto nella periferia di ...