Picchia la compagna incinta | lei perde il bimbo

Picchia compagna incinta - lei perde il bimbo : Un uomo di 44 anni è stato arrestato ieri sera a Procida in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di ...

Picchia la compagna incinta - perde il bambino incinta di 20 settimane : Picchia la compagna incinta e il feto muore: è successo ieri sera a Procida (Napoli) dove i carabinieri hanno arrestato e portato al carcere un uomo di 45 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. La donna, di 38 anni, era incinta di 20 settimane. É stata lei a chiamare il 112. I militari arrivati in via Giovanni da Procida hanno chiamato i sanitari. L'uomo è stato fermato e poi ...

Messina : Picchia la compagna dopo il pranzo di Pasqua - arrestato : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Il pranzo di Pasqua si è trasformato in un giorno di violenza per una donna di Messina, picchiata ripetutamente dal suo convivente per essersi rifiutata di accompagnarlo a fare delle commissioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite, con pugni e insulti,

Palermo - calci e pugni sul pancione : Picchia la compagna fino a farla abortire : È l'esito di una situazione di violenza domestica e 'prevaricazioni' continue, durata circa un anno. L'accusa per F.I. è quella di lesioni gravi e procurato aborto.Continua a leggere

Roma : Picchia e accoltella compagna incinta - arrestato : La vittima, in stato di gravidanza, ha riportato una ferita da taglio e fratture alle ossa e alla mano Roma – Un banale litigio tra compagni si e’ trasformato in un incubo per una 21enne, originaria dell’Honduras. La giovane e’ stata presa a calci e pugni dal compagno. Si tratta di un 28enne di nazionalità ecuadoriana, con precedenti, ed infine ferita con un coltello da cucina. Poco dopo, grazie all’intervento dei ...

Picchia e accoltella la compagna incinta - la ragazza salvata dai vicini : 28enne in cella per tentato omicidio : Prende a calci e pugni e poi accoltella la compagna incinta. Un 28enne ecuadoregno è stato arrestato dai carabinieri della compagnia San Pietro con l'accusa di tentato omicidio. Sembrava un banale ...

Accoltella suocera dopo aver Picchiato la compagna incinta : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Accoltella suocera dopo aver ...

Picchia la compagna incinta e accoltella la suocera : le teneva segregate da 2 anni : Il 34enne torinese arrestato dalla polizia di Alessandria dopo l'ultima violenta aggressione che ha spinto le donne a chiamare la polizia.Continua a leggere

Caltanissetta - Picchia compagna e poi tenta di darle fuoco : Un uomo di 52 anni ha tentato di dar fuoco alla compagna in piazza della Repubblica a Caltanissetta dopo averla picchiata. Arrestato.