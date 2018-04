Picchia la compagna incinta | lei perde il bimbo

Procida : Picchia la compagna incinta e il feto muore : Procida: picchia la compagna incinta e il feto muore , foto d'archivio Ansa, NAPOLI Ha picchiato la compagna incinta e il feto è morto. Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. ...

Napoli, 13 apr, (Adnkronos) – Un uomo di 44 anni è stato arrestato ieri sera a Procida in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Procida, allertati dalla donna che si è rivolta al 112, l'uomo avrebbe aggredito la compagna al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. La 37enne, che era incinta, è stata portata all'ospedale

Picchia la compagna incinta - perde il bambino incinta di 20 settimane : Picchia la compagna incinta e il feto muore: è successo ieri sera a Procida (Napoli) dove i carabinieri hanno arrestato e portato al carcere un uomo di 45 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. La donna, di 38 anni, era incinta di 20 settimane. É stata lei a chiamare il 112. I militari arrivati in via Giovanni da Procida hanno chiamato i sanitari. L'uomo è stato fermato e poi ...

Messina : Picchia la compagna dopo il pranzo di Pasqua - arrestato : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Il pranzo di Pasqua si è trasformato in un giorno di violenza per una donna di Messina, picchiata ripetutamente dal suo convivente per essersi rifiutata di accompagnarlo a fare delle commissioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite, con pugni e insulti,

Palermo - calci e pugni sul pancione : Picchia la compagna fino a farla abortire : È l'esito di una situazione di violenza domestica e 'prevaricazioni' continue, durata circa un anno. L'accusa per F.I. è quella di lesioni gravi e procurato aborto.Continua a leggere