Picchia la compagna incinta a Procida | la donna perde il bimbo | era già stata aggredita

Picchia la compagna incinta - lei perde il bimbo : Napoli, 13 apr, (Adnkronos) – Un uomo di 44 anni è stato arrestato ieri sera a Procida in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Procida, allertati dalla donna che si è rivolta al 112, l’uomo avrebbe aggredito la compagna al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. La 37enne, che era incinta, è stata portata all’ospedale ...