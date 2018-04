Piazza San Carlo | presi autori panico

Torino - arresti per l'ondata di panico in Piazza San Carlo : Torino, 13 apr. , askanews, E' in corso un'operazione della polizia di Torino, coordinata dalla Procura, che ha portato all'arresto di alcune persone considerate responsabili del panico in piazza San ...

Arrestati i presunti responsabili del panico di Piazza San Carlo - 8 persone in manette : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Si tratta di otto persone per le quali si sta procedendo all'arresto.Secondo quanto si apprende, è un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante. A ...

Si è finalmente scoperto cosa causò il panico in Piazza San Carlo : Fu un tentativo di rapina con spray urticante a provocare il panico tra le migliaia di persone che il 3 giugno del 2017 in piazza San Carlo a Torino assistevano alla finale Juventus-Real Madrid proiettata su un maxischermo. Otto persone sono state arrestate su richiesta del procuratore capo Armando Spataro e dei pm titolari dell'inchiesta Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. Giovedì è ...

