Petrolio | l' OPEC vede domanda in aumento

Petrolio - l'OPEC alza le stime su domanda e offerta : Teleborsa, - Il miglioramento dell'economia aumenterà la richiesta di greggio nell'anno in corso. Ne è convinta l' OPEC che, nel consueto Rapporto mensile sul mercato del Petrolio , ha alza to leggermente le stime sulla domanda globale ...

Petrolio - Riyad : "I non-Opec collaborino" : 9.00 L'Arabia Saudita,primo esportatore mondiale di 'oro nero',ha chiesto un "quadro di cooperazione" a lungo termine tra l'Opec e i Paesi che non fanno parte del cartello petrolifero per sostenere il prezzo del Petrolio. Parlando alla stampa in vista di un incontro ministeriale Opec/non a Muscat, il ministro saudita dell'energia Khaled Al Faleh ha dichiarato: "Non dobbiamo limitare i nostri sforzi (alle quote di produzione) nel 2018. Dobbiamo ...