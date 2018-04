Perse le speranze di trovare il magnate tedesco disperso sul Cervino | è passato troppo

meteoweb.eu

: Miliardario scomparso, “perse speranze di ritrovarlo vivo” - telodogratis : Miliardario scomparso, “perse speranze di ritrovarlo vivo” - RadioLondra_ : Miliardario scomparso, 'perse speranze di ritrovarlo vivo' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Miliardario scomparso, 'perse speranze di ritrovarlo vivo' -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Sono passati sette giorni e la famiglia del top managersul Monteda sabato scorso, dichiara pubblicamente di aver perso le: non ci sono piu’ chance di rivivo Karl-Erivan Haub, 58 anni, amministratore delegato del gruppo di catene alimentari Tengelmann. E neppure le ricerche con gli elicotteri di oggi, interrotte ieri per il forte vento, hanno portato a nulla. “Nelle condizioni climatiche estreme di una zona di ghiacciai e’ improbabile la sopravvivenza”, secondo la famiglia. Le ricerche continueranno, hanno spiegato, sottolineando di assumerne i costi, dopo aver gia’ messo a disposizione nei giorni scorsi “risorse illimitate”, per supportare un’attivita’ di ricerca resa difficile dalla vastita’ dell’area e dal maltempo. “Comeun ago in un pagliaio”, si ...