Perché questa foto ha vinto il World Press Photo

Perché tutti indosseremo Moncler questa primavera : L’heritage di Moncler è strettamente legato al mondo delle piste da sci, ma da qualche stagione a questa parte lo storico brand di Grenoble ha travalicato i confini. E i capi Moncler è quasi più facile vederli indossati nelle grandi città. Già Perché le strade rappresentano un quadro perfetto della cultura contemporanea, e lo street style è il modo creativo che ognuno di noi ha per personalizzare, con il proprio stile, uno spazio pubblico. ...

“Devono togliermi un pezzo di cervello”. Il dramma di Randi Ingerman. La modella americana ha fatto girare la testa a tutti : prima il grande successo - poi la tragedia familiare - infine ha detto addio alla carriera. Oggi racconta Perché : “Questa è la mia malattia…” : L’abbiamo conosciuta quando splendida e flessuosa prestava la sua immagine nello spot di una marca di vodka, Randi Ingerman, è stata anche un’attrice. L’americana dallo sguardo sensuale ha recitato in Sotto il vestito niente 3 e Il grande inganno di Jack Nicholson. Poi nel 2006 ha preso parte al reality show la fattoria e nel 2009 alla fiction L’isola dei segreti – Korè di Ricky Tognazzi. Dopodiché è praticamente ...

“Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ora spunta lei” : boom! Questa è grossa per davvero. Anche Perché adesso la ‘terza incomoda’ riaccende il gossip - già scatenato - sulla coppia : Sono mesi che le voci di una crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si rincorrono tra smentite e pettegolezzi. È partito tutto da una nota congiunta inviata all’Ansa a fine luglio scorso per chiedere rispetto della privacy in un momento no. Poi è arrivata l’intervista della cantante di Sora rilasciata a Vanity Fair nel numero uscito in edicola lo scorso 14 marzo e la situazione si è fatta nettamente più chiara: tra i ...

“Perché ho fatto questa strage”. Giussano - la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’addio trovata dai carabinieri - un misto di deliri e scuse : i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’omicidio-suicidio : Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di Giussano (Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie alla lettera d’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Il matrimonio cambia data - ecco Perché la coppia ha fatto questa scelta : Daniele Bossari e Filippa Lagerback, il matrimonio cambia data con i due che vogliono disorientare i tanti paparazzi già pronti. Dell'organizzazione delle nozze si occuperà Enzo Miccio.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:42:00 GMT)

“È nato Ciro”. Che gioia per la coppia vip! E Perché ha scelto questo nome. Il piccolo è venuto al mondo un po’ in anticipo e infatti - all’ultimo - il suo famoso papà è stato costretto a dare forfait. I “motivi strettamente personali” sono legati a questa notizia : “Motivi strettamente personali” Non ci sarà questa sera, ma l’assenza, in questo caso, è più che giustificata: è diventato papà. Con un po’ di anticipo rispetto ai programmi, perché il piccolo Ciro, terzogenito della stella in questione, ha voluto vedere il mondo prima del tempo. Così, alle prime luci dell’alba del 10 marzo 2018 è nato. Dopo Thiago, 5 anni, e Mateo, 2 anni, ecco arriva il terzo fratellino. Un ...

Oscar 2018 - Perché Jennifer Garner ha questa espressione terrorizzata? : Durante la notte degli Academy Awards l'attenzione non è mai rivolta solo a ciò che accade sul palco e anche nella 90esima edizione una serie di scene dalla platea non sono passate inosservate sui social. Tra tutte, a vincere l'Oscar per il miglior meme, quest'anno è senza dubbio Jennifer Garner. L'attrice stava applaudendo insieme agli altri in sala alla presentazione della performance di Eddie Wedder, quando ...

Pozzo di San Patrizio al Saint Patrick's Day. Il perchè di questa tradizione nell'incontro al Modo : Per tutti gli altri, il concerto sarà godibile in streaming , prossimamente saranno comunicati gli indirizzi, . A seguire, lo spettacolo del Global Greening che accenderà di verde il Pozzo orvietano ...

Pierluigi Bersani sbrocca : 'Perché hanno voluto il proporzionale?'. Ma senza questa legge elettorale LeU non esisterebbe : Un campione del piagnisteo, Pierluigi Bersani , tra i leader di Liberi e Uguali. Tra una metafora e l'altra su maiali e prosciutti , infatti, a L'aria che tira spiega perché a suo giudizio 'questa ...

Fca non farà più auto diesel dal 2022. Perché i marchi abbandonano questa tecnologia : Fca abbandonerà i motori diesel dalle auto passeggeri a partire dal 2022. Lo rivela il Financial Times spiegando che il motivo è da attribuire al crollo della domanda, e ai costi crescenti per rendere ...

Oxfam - Perché mi sento ancora orgogliosamente parte di questa famiglia : In un blog venire allo scoperto con un’esperienza personale deve essere un’eccezione che nasce da un’emergenza, dal desiderio di porre l’attenzione su qualcosa che coinvolge non solo noi stessi, ma l’intera collettività. In questi giorni, con i fatti di Haiti (che riguardano Oxfam Gran Bretagna e che riporta a uno scenario del 2011 debitamente denunciato) mi sono sentita spesso rivolgere la domanda: “Continuerai a fare l’ambasciatrice per Oxfam ...

WhatsApp - questa volta non è bufala : arriva la chiusura dei profili - ecco Perché : Di recente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti smartphone, ovvero WhatsApp, sta facendo parlare di sé per le numerosi funzioni che sta promuovendo in questo 2018, soprattutto per rispondere all'incremento degli iscritti che ha riguardato Telegram lo scorso anno, grazie a nuove funzioni innovative dalle quali l'applicazione dell'icona verde ha preso spunto. È il caso della possibilità di registrare i messaggi ...