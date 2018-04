"Perché lo scandalo Facebook colpisce molto di più di quello Snowden"? : “Lo scandalo Cambridge Analytica/Facebook ci obbliga a confrontarci, così come quello sollevato dai documenti di Edward Snowden sulla sorveglianza governativa, con i compromessi che siamo disposti a fare sulla nostra privacy. Compromessi e sacrifici su cui non abbiamo ragionato abbastanza”, commenta ad AGI Alan Rusbridger, per 20 anni, fino al 2015, direttore del Guardian, inclusi quelli della collaborazione del quotidiano ...

Giappone - scandalo nel sumo : ring vietato a sindaco Perché "donna e impura" : Incredibile ma vero. Al sindaco di una città Giapponese è stato impedito di salire sul ring di un incontro di sumo , la lotta libera del Sol levante, perché ' donna e impura '. La notizia ovviamente ...

“Ecco Perché gli uomini tradiscono le mogli”. Parola di una vedova 43enne che sta facendo “scandalo” nel mondo del web. La sua storia sta rimpallando da una pagina all’altra e il motivo vi lascerà di stucco. “Seguite i miei consigli” : C’è chi alla morte del marito reagisco con dolore, lutto e chiusura totale. E chi, invece, opta per una nuova vita. Bene, c’è anche chi, però, questa nuova vita poi la vive anche al di sopra delle righe, per così dire… È il caso di Louise. “La maggior parte delle mogli devono incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono”, Parola di Louise Van Der Velde, vedova e mamma 43enne che, dopo la morte del ...

Perché lo scandalo in Lettonia imbarazza la BceBce : La Banca centrale europea per arginare la crisi di liquidità dell’istituto Ablv ricorre per la prima volta al congelamento delle passività...