Perché lo scandalo Facebook colpisce molto di più di quello Snowden ​

(Di venerdì 13 aprile 2018) “LoCambridge Analytica/Facebook ci obbliga a confrontarci, così come quello sollevato dai documenti di Edward Snowden sulla sorveglianza governativa, con i compromessi che siamo disposti a fare sulla nostra privacy. Compromessi e sacrifici su cui non abbiamo ragionato abbastanza”, commenta ad AGI Alan Rusbridger, per 20 anni, fino al 2015, direttore del Guardian, inclusi quelli della collaborazione del quotidiano britannico con Wikileaks e delle rivelazioni sulla sorveglianza di Snowden. Per Rusbridger, che si trova a Perugia per partecipare al Festival internazionale del giornalismo e che ora è direttore del Lady Margaret Hall, college dell’università di Oxford, ci sono punti di contatto ma anche differenze tra i due scandali sui dati. “In entrambi i casi hai qualcuno che ti chiede di sacrificare la privacy in cambio di qualcosa: ...