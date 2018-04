Per 4 banche 180mln indennizzi

Via libera dall'UE a aiuti Stato Per piccole banche in difficoltà : Teleborsa, - L'Italia incassa il via libera della Commissione europea agli aiuti di Stato previsti dallo schema di liquidazione delle piccole banche con asset totali inferiori a 3 miliardi di euro. Lo ...

BANKITALIA - DEBITO PUBBLICO/ Aumento Per il salvataggio delle banche venete : La Banca d'Italia ha reso noto il dato sul DEBITO PUBBLICO a febbraio. Ma BANKITALIA ha anche evidenziato un Aumento del dato del 2017 per l'intervento sulle banche venete(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Ape - via alle domande Per avere il prestito dalle banche : come andare prima in pensione salvaguardando i conti pubblici : Gran parte in questa triste prospettiva l'hanno i versamenti altalenanti dovuti a un mondo del lavoro basato sempre più sul precariato e la frammentazione. Anche da qui la necessità per lo Stato di ...

Per i risparmiatori traditi dalle banche è sPeranza rimborsi : Il sottosegretario Baretta promette i decreti entro aprile. Salvadanaio maxi con conti e polizze dormienti

Vittorio Feltri : vi spiego Perché le banche vanno malissimo - e falliscono - : Ci siamo sempre chiesti per quale motivo le banche falliscano o vadano da cani. E sinceramente non lo avevamo mai capito. Esse infatti raccolgono i risparmi dei cittadini, li accantonano ed ...

La Bce interroga le banche sulla cyber security. Nowotny : 'È tempo Per una svolta nella politica monetaria' : 'L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata' e 'ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria', ha ...

Prestazioni banche depositarie di OICR : modificata Percentuale imponibilità IVA : Cessione del credito: l'imposta sostitutiva non dipende dal cessionario Biglietto spettacoli dinamico: IVA in base al prezzo massimo Premio assunzione:novità del Fondo occupazione credito Legge di Bilancio 2018: come determinare il valore dei Beni significativi Legge di bilancio ...

La Cina apre sui dazi tagli alle tariffe delle auto - capitali stranieri anche Per banche e assicurazioni : Un messaggio di distensione rivolto al mondo perché Stati Uniti intendano, senza mai citare il grande rivale della guerra commerciale, nella convinzione che possa spingere il Trump a congelare le ...

Banche - 9 milioni di clienti fanno oPerazioni in mobilità : Teleborsa, - Sono oltre nove milioni in Italia le persone che fanno operazioni bancarie in mobilità . Lo afferma l'Abi, secondo cui aumentano in maniera sostenuta "i clienti che entrano in banca con ...

Banche - in 18 milioni oPerano via web : 11.58 Sono oltre 18 milioni i clienti che accedono ai servizi bancari dal web, la metà di loro anche tramite smartphone. Lo rileva un'indagine dell'Associazione bancaria italiana, in collaborazione con GfK. Secondo la ricerca,negli ultimi due anni sono cresciuti di oltre 3,5 milioni gli utilizzatori di mobile banking e lo smartphone è uno strumento utlizzato da oltre 9 milioni di persone (il 31% dei clienti) per dialogare con la propria ...