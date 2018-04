Per 10 ore davanti al Congresso Usa | ma ora Zuckerberg è più ricco di 3 miliardi

Truffa Per i fondi all'università di Foggia. 21 gli indagati - compreso il rettore. Fermate le sedute di laurea : Blitz della guardia di finanza al dipartimento di scienze agrarie. Sequestrati documenti e computer, interrotte le sedute di laurea. L'indagine è nata per varie anomalie nell'utilizzo dei soldi del ...

MILANO - DONNA MUORE DOPO LIPOSUZIONE : APerTA INCHIESTA/ Ultime notizie : indagato un medico - blitz in clinica : DONNA 36enne morta DOPO LIPOSUZIONE, MILANO: procura apre INCHIESTA. Le Ultime notizie: il decesso sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:46:00 GMT)

Nel mentre, a livello globale, commenta ancora Emmott, 'stiamo andando molto probabilmente verso una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che avrà conseguenze negative sull'economia mondiale.

L'ex direttore dell'Economist cambia idea (Per la terza volta) su Berlusconi : Nel 20091 aveva fatto scrivere sulla copertina del suo settimanale, l'Economist, che Berlusconi era 'unfit' (inadatto) a guidare l'Italia. A gennaio 2018 ci aveva ripensato e aveva visto in lui il salvatore dell'Italia di fronte alla montante marea populista. Ora confessa di averlo sopravvalutato e di aver invece sottostimato la forza della Lega. “Il risultato del M5S alle elezioni? Mi sarei aspettato ...

Portogruaro - gli studenti di due istituti tecnici a disposizione degli anziani Per i lavoretti domestici : Se sei anziano e devi sostituire una lampadina o riparare la maniglia della porta a Portogruaro non devi più aspettare l’elettricista o un parente: una squadra di studenti è pronta ad intervenire nelle case dei nonni. D’ora in poi non ci sarà più un solo vecchio che resterà da solo nella città veneta. L’amministrazione comunale ha stretto un accordo con l’Isis “Da Vinci” e l’Ipsia “D’Alessi” per costruire un ponte generazionale attraverso ...

13 aprile - Flavio Oreglio al Forma Per l'ultima di Risollevante Cabaret Teatro 2018 - Bari : Affronto tematiche legate all'economia, alla sanità, alla religione, al razzismo, allo scontro generazionale, che sono tutti aspetti legati a questo momento di criticità ". I caratteristici monologhi ...

Astronomia - il motore gioviano : la sonda Juno “cattura” le forze all’oPera nel pianeta gassoso [VIDEO] : Un filmato a infrarossi 3-D che ritrae non solo densi cicloni e anticicloni permeanti le regioni polari di Giove, ma anche il primo modello dettagliato del motore che anima il campo magnetico del pianeta. E’ stato rilasciato l’11 aprile dal team di scienziati di Juno, missione NASA in orbita intorno al pianeta gassoso, durante la “European Geosciences Union General Assembly”. Le immagini – spiega l’Agenzia Spaziale ...

Belen Rodriguez - il rapimento in Argentina/ “Mio nonno è morto Perché non ha retto al dolore…” : Belen Rodriguez, il rapimento in Argentina: “Mio nonno è morto perché non ha retto al dolore…”, ecco le dichiarazioni della showgirl che a distanza di un anno riemergono tra i ricordi.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT)

“Juve alla pari col Real. Il rigore c’era - Però… E Buffon va compreso” : “Juve alla pari col Real. Il rigore c’era, però… E Buffon va compreso” Il direttore commenta l’eliminazione dalla Champions dei bianconeri Continua a leggere

Sassuolo - accelerata Per un difensore nel mirino di Inter e Napoli : La Gazzetta dello Sport rivela che il Sassuolo sta accelerando per il difensore del Cittadella e dell' Under 21 Marco Varnier . Sul calciatore ci sono anche Napoli , Inter , Bologna e Genoa .

Vittorio Feltri : 'Staffetta Salvini-Di Maio modo migliore Per farci ridere dietro dal mondo' : Ci manca solo la staffetta per giungere all' apice del ridicolo. Due anni e mezzo di governo Di Maio e altri due anni e mezzo di governo Salvini. Un po' per uno fa male a nessuno, come si diceva all' ...