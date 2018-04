Pentathlon | Mondiali Youth A 2018 | nella staffetta maschile Giorgio Micheli e Stefano

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : Italia in trionfo - Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez ci regalano l’oro nella staffetta dopo la doppietta individuale : Ancora una volta è l’inno di Mameli a risuonare a Caldas da Rainha, in Portogallo, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez, rispettivamente prima e seconda martedì nella finale individuale (ed oro a squadre con Maria Beatrice Mercuri) quest’oggi centrano vittoria e titolo nella staffetta femminile con 1113 punti, precedendo sul traguardo di 4″ la Cina di Yewen ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nella finale maschile tripletta egiziana - 17° Giorgio Micheli : Non si ripetono i fasti della finale femminile di ieri ai Mondiali Youth A di Pentathlon moderno in corso a Caldas da Rainha, in Portogallo: oggi, nella finale maschile, l’unico azzurrino in gara, Giorgio Micheli, si è classificato 17°, mentre l’Italia si è piazzata decima nella classifica a squadre. tripletta degli atleti egiziani, che hanno monopolizzato il podio, vincendo, ovviamente, anche l’oro tra i team. Oro e titolo ...

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : TRIONFO TOTALE! Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez - doppietta da favola! L’Italia domina la classifica a squadre! : Straordinaria prestazione delle azzurrine nella finale femminile dei Mondiali Youth A di Pentathlon moderno, in corso a Caldas da Rainha, in Portogallo: oro per Alice Rinaudo, che ha dominato la gara sin dall’inizio, argento per Maria Lea Lopez, autrice di una bellissima rimonta nel laser run culminata con la piazza d’onore. L’ottavo posto di Maria Beatrice Mercuri spiana la strada alle italiane verso la vetta della classifica ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nelle qualificazioni maschili avanti soltanto Giorgio Micheli : Proseguono a Caldas da Rainha, in Portogallo, i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno, riservati agli atleti Under 19, in quello che potrebbe anche essere definito un antipasto dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) che andranno in scena a Buenos Aires nel mese di ottobre. Oggi è stata la volta delle qualificazioni maschili dove, tra i 95 contendenti al via per i 36 posti in finale c’erano anche quattro azzurrini. Purtroppo, a differenza di quanto ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nelle qualificazioni femminili avanzano tre azzurrine su quattro : Sono scattati a Caldas da Rainha, in Portogallo, i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno, riservati agli atleti Under 19, in quello che potrebbe anche essere definito un antipasto dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) che andranno in scena a Buenos Aires nel mese di ottobre. Oggi è stata la volta delle qualificazioni femminili dove, tra le 98 contendenti al via per i 36 posti in finale c’erano anche quattro azzurrine. La migliore è stata ...