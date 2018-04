Pensioni | Salvini e Di Maio contro la Fornero ma resta nodo governo | le novità

RIFORMA Pensioni 2018/ Elsa Fornero sulle baby Pensioni e su Salvini (ultime notizie) : RIFORMA pensioni 2018, oggi 12 aprile. Elsa Fornero sulle baby pensioni e su Salvini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - Di Maio a Salvini : con noi per abolire la Fornero - le novità Video : In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, si surriscalda sempre di più il dibattito politico e resta in primo piano anche il tema della riforma #Pensioni, gia' ampiamente discusso in campagna elettorale e ora tra le priorita' indicati dalle forze politiche più votare, cioè il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. Sia il Carroccio che i pentastellati, per il dopo legge ...

Riforma Pensioni/ Salvini e l'ipotesi di Governo con M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Salvini e l'ipotesi di Governo con M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 aprile(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Pensioni - Salvini : governo con M5s per cancellare la Fornero - le novità Video : La riforma #Pensioni continua ad essere tra le priorita' di Matteo Salvini. Sul superamento della legge Fornero, nuove politiche per l’immigrazione, sulle modifiche al Jobs act e alla Buona scuola varati dal governo Renzi il leader della Lega, che punta a parlare come leader del centrodestra con “una voce sola”, cerca un accordo con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e allontana l’ipotesi di un’intesa con il Partito democratico renziano ...

Riforma Pensioni 2018 - ultime novità : Damiano sfida Salvini e Di Maio Video : Le ultime novita' sulle Riforma delle #pensioni al 7 aprile 2018 ruotano intorno alle tante promesse elettorali fatte prima delle elezioni e le prime considerazioni sulla fattibilita' delle stesse, qualora si trovasse un accordo tra i due schieramenti risultati vincenti Movimento 5 Stelle e Lega. Damiano si rivolge a Di Maio e Salvini, ecco le sue parole di sfida. pensioni 2018, invito al Pd e proposte a Di Maio e Salvini Sono in atto le ...

Riforma Pensioni 2018 - ultime novità : Damiano sfida Salvini e Di Maio : Le ultime novità sulle Riforma delle pensioni al 7 aprile 2018 ruotano intorno alle tante promesse elettorali fatte prima delle elezioni e le prime considerazioni sulla fattibilità delle stesse, qualora si trovasse un accordo tra i due schieramenti risultati vincenti Movimento 5 Stelle e Lega. Damiano si rivolge a Di Maio e Salvini, ecco le sue parole di sfida. pensioni 2018, invito al Pd e proposte a Di Maio e Salvini Sono in atto le ...

Lega e M5s - Pensioni e lavoro : intesa possibile?/ Salvini e Di Maio minacciati : “Fate la fine di Moro” : Lega e M5s, pensioni e lavoro: intesa possibile? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Pensioni e lavoro : Salvini punta sull’intesa con M5s - le novità Video : Proseguono le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo e a riportare al centro del dibattito politico anche il tema della riforma #Pensioni, uno dei punti programmatici in comune con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e tra i temi più caldi della campagna elettorale, ci pensa il leader della Lega e ancora aspirante premier Matteo Salvini. Accolte oggi al colle per il secondo giorno di consultazioni anche la delegazione ...

Pensioni : programmi uguali Salvini-Di Maio ma duello sul governo - le novità Video : Sulla carta rimangono i programmi uguali sulla riforma #Pensioni, uno dei tempi più caldi della campagna elettorale in cui Lega e Movimento 5 stelle, promettendo con insistenza l’abolizione della legge Fornero, hanno fatto la “parte del leone”. Non solo nei comizi, nei Video su Facebook e nelle dichiarazioni alla stampa e in tv ma anche nei programmi il movimento pentastellato e il Carroccio hanno messo nero su bianco il superamento dell’attuale ...

La Fornero avverte Salvini : "Senza la mia riforma spesa Pensionistica al 20%" : Elsa Fornero mette in guardia Matteo Salvini e i suoi alleati: chi tocca la sua riforma rischia. E se proprio non li uccide, mette in serio pericolo la tenuta dei conti pubblici italiani. In un'...

Pensioni - Salvini : riforma Fornero da abolire - chi mi dà una mano? Le novità : Ma se fosse uno strumento " ha poi precisato Salvini - per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Più vicini di così Lega e Movimento 5 stelle non sono mai stati. Un ...

Pensioni - Salvini : riforma Fornero da abolire - chi mi dà una mano? Le novità Video : Abolizione della riforma Pensioni Fornero [Video] ma anche reddito di cittadinanza. Il leader della Lega Matteo Salvini accorcia sempre di più le distanze dal Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Sono sempre di più i punti programmatici in comune tra i pentastellati e il Carroccio che vengono evidenziati verso la formazione del nuovo governo su cui diverse ancora sono le ipotesi in ballo e nulla è dato per certo. Fino a questo momento, ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini fa le prove da premier : “meno tasse - più assegni-pensione” (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 25 marzo. Anief contro Boeri: sì alla finestra a 61 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui temi previdenziali: Salvini fa le prove da premier(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Pensioni : c’è intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...