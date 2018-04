Pensioni 2018 | ecco come e quando si ottiene l' assegno con pochi contributi

Blastingnews

: La sbandierata 'abolizione dei vitalizi' (passati) non ci sarà. Ci sarà un 'ricalcolo' al ribasso delle pensioni di… - vittoriozucconi : La sbandierata 'abolizione dei vitalizi' (passati) non ci sarà. Ci sarà un 'ricalcolo' al ribasso delle pensioni di… - sole24ore : Pensioni e Ape volontario, una soluzione salva-conti - sole24ore : Pensioni, perché abolire la legge #Fornero è un delitto contro i giovani - di @vingalasso -

(Di venerdì 13 aprile 2018) All'interno di un nostro precedente articolo nel quale abbiamo approfondito i nuovi criteri di pensionamento a partire dal 2019 VIDEO resi pubblici tramite una recente circolare INPS abbiamo indicato che il nuovo tetto all'eta' pensionabile per chi possiedee risulta inserito nel sistemavo puro verra' innalzato dal 2019 a 71 anni di eta'. Ma quali sono davvero le opzioni di uscita alternative per chi possiedeanni di contribuzione, ad esempio in virtù di una carriera discontinua o perché ha dovuto interrompere prematuramente la propria attivita' lavorativa per questioni familiari? Proviamo a fare insieme il punto della situazione attraverso un nuovo testo di approfondimento. Il salvagente dell'sociale: nel 2019 a partire dai 67 anni di eta' Per chi presenta i giusti requisiti di reddito, resta sempre possibile richiedere l'...