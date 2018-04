Pensione | da oggi l' Ape volontaria | prime erogazioni da Intesa Sanpaolo

Blastingnews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Daè possibile fare domanda per l’Ape. E’ stata attivata sul sito dell'#Inps la procedura online per l’inoltro delle richieste che consentiranno di ottenere un prestito bancario, erogato daVIDEO, unica banca al momento disponibile a finanziare l’operazione, che consentira' agli aventi diritto di avere un reddito ponte fino al momento della maturazione dei requisiti per la riscossione dellaInps. Una specie dianticipata, quindi, a disposizione dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti. Ape, chi può fare domanda per laanticipata Potranno presentare la domanda per l’#apei lavoratori che hanno maturato almeno 20 anni di contributi ed ai quali mancano non più di 3 anni e 6 mesi al raggiungimento dei requisiti per ladi vecchiaia. Per inoltrare la domanda, bisognera' prima ...