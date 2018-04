Pd | verso il rinvio dell' assemblea del 21 aprile

Alitalia - presentate tre offerte : c'è anche Lufthansa. Ma si va verso rinvio a settembre : Tre offerte sono arrivate per acquistare Alitalia . I commissari straordinari procederanno nei prossimi giorni all'esame delle stesse. Lo riferisce la compagnia in una nota. Fra le compagnie che hanno ...

M5s - l’assemblea del Senato ufficializza la nomina del capogruppo Toninelli e del direttivo. verso rinvio voto statuto : I Senatori M5s hanno ufficializzato la nomina del capogruppo Danilo Toninelli e del direttivo a Palazzo Madama. Mentre gli altri partiti stanno discutendo per scegliere i loro referenti in Parlamento, l’assemblea, radunata anche per esaminare il nuovo statuto, ha dato il via libera per acclamazione al nome scelto subito dopo le elezioni da Luigi Di Maio. Nel corso dalla riunione, è intervenuto anche il Capo politico: “Inizieremo le ...