Pd | renziani puntano a rinvio assemblea del 21 aprile No da minoranze

Bernini e Gelmini in pole come capigruppo per Forza Italia. Nel Pd i renziani puntano su Guerini e Marcucci - ma la minoranza non ci sta : Anna Maria Bernini al Senato, Maria Stella Gelmini alla Camera. È questo lo schema che si sta consolidando all'interno di Forza Italia in vista della scelta dei capigruppo. Anzi, delle capigruppo. Due donne con una lunga carriera nel partito, per aprire una fase di rinnovamento ritenuta più che mai necessaria. Il movimento di Silvio Berlusconi, malgrado l'elezione di una propria rappresentante alla guida di Palazzo Madama, è ...