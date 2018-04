Pd | area Emiliano | no a rinvio assemblea 2

Pd : Emiliano - mia area si astiene - sostegno a M5S : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Stasera, come ha detto Maurizio Martina, è finita una fase importante del Pd che per semplicità qualcuno ha chiamato renzismo ed è cominciata una nuova fase difficile, complessa che è un nuovo inizio che Martina ha addirittura definito fare costituente del nuovo Pd”. Lo ha detto Michele Emiliano a margine della Direzione del Pd. “Per come sono andate le cose, il Pd è ancora un partito ...