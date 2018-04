Patch di sicurezza non installate sui dispositivi Android

Android : molti smartphone senza Patch di sicurezza - i produttori mentono : I ricercatori Karsten Nohl e Jakob Lell della Security Research Labs hanno lavorato per due anni su centinaia di codici del sistema operativo Android verificando attentamente se ciascuno contenesse realmente le patch di sicurezza indicate nelle impostazioni. Il risultato è sconcertante, i ricercatori hanno trovato quello che definiscono un “gap delle patch“: gli smartphone Android non hanno tutte le patch di sicurezza che dichiarano ...

Galaxy A8 (2018) - Galaxy J7 Prime - Nokia 8 e Nokia 6 ricevono le Patch di sicurezza di aprile : Per i Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy J7 Prime e Nokia 8 e 6 è arrivato il momento di ricevere l'aggiornamento di sicurezza di aprile. Scopriamo insieme le novità

Diversi produttori mentono sulle Patch di sicurezza di Android : Diversi produttori mentono sulle effettive patch di sicurezza incluse nei firmware dei loro dispositivi, dichiarando livelli di patch mai effettivamente raggiunti e lasciando per strada alcune correzioni. La questione esplode in seguito ai test effettuati da Security Research Labs.

Google potrebbe dividere le Patch di sicurezza per aggiornamenti più veloci : Appunto, in un mondo ideale. Sono pochissimi i produttori in grado di riuscire ad offrire questo grado di tempestività. In alcune situazioni ci si trova davanti a ritardi anche di 6 o 7 mesi. Per ...

Google potrebbe dividere le Patch di sicurezza per velocizzare ulteriormente gli aggiornamenti : Google starebbe pensando alla possibilità di dividere le patch di sicurezza, separando quelle destinate al framework Android da quelle dei vendor.

Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017 nuovo aggiornamento firmware con le Patch sicurezza marzo 2018 : Galaxy J7 2017 SM-J730F e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo da Samsung un nuovo aggiornamento: ecco i dettagli e il link download dei nuovi firmware.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy J7 2017 (modello SM-J730F) o di un Galaxy A5 2017 (modello SM-A520F) non brandizzati dagli operatori telefonici, quindi No Brand, che sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017: i dettagli del ...

Essential Phone PH-1 si aggiorna con Patch di sicurezza di aprile e non solo : Su Essential Phone PH-1 arriva un nuovo update basato su Android 8.1 Oreo e che può contare sulle patch di sicurezza Android relative al mese di aprile

Huawei P9 Lite riceve in Italia le Patch di sicurezza di marzo : Huawei P9 Lite riceve - a dire il vero, un po' a sorpresa - le patch di sicurezza di marzo 2018 rilasciate da Google anche in Italia. Allora siete già pronti a scaricare l'aggiornamento per il vostro smartphone?

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve in Italia le Patch di sicurezza di marzo : Samsung ha finalmente cominciato a rilasciare in Italia - seppur in leggero ritardo - le patch di sicurezza di marzo 2018 per Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti anche voi a scaricare l'aggiornamento software?

Patch di sicurezza di aprile 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese […]

Galaxy S6 Edge l'aggiornamento firmware con le Patch sicurezza di marzo 2018 è disponibile : Samsung ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento con patch sicurezza di marzo 2018 sul suo Galaxy S6 Edge No Brand prima di Pasqua: ecco i dettagli e link download del firmware. Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ora è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy S6 Edge si aggiorna con le patch di ...

Samsung rilascia le Patch di sicurezza di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017) : Samsung nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell'update con le patch di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017). Ecco tutti i dettagli

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le Patch di sicurezza di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di marzo e alcuni altri miglioramenti di stabilità.