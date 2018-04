Parlamento senza maggioranza | situazione in stallo

Facebook : il caso sbarca al Parlamento Ue - ma senza Zuckerberg - : Dopo l'audizione del fondatore del social al Congresso Usa , l'assemblea di Bruxelles valuta il da farsi. Tra le ipotesi, nuove misure per prevenire gli abusi oppure l'istituzione di una commissione ...

Parlamento : Martina - presenza Pd è questione democratica(2) : (AdnKronos) – “Siamo il secondo partito del Parlamento e -aggiunge Martina- rappresentiamo milioni di elettori che non hanno votato destra e Cinque stelle. La nostra funzione non può essere svilita né la nostra presenza in questi organi fondamentali parlamentari può essere condizionata da contropartite di altri e su altre responsabilità”. L'articolo Parlamento: Martina, presenza Pd è questione democratica(2) sembra essere il ...

Parlamento : Martina - presenza Pd è questione democratica : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “La presenza del Partito democratico nelle presidenze di Camera e Senato con funzioni di rappresentanza e controllo è una questione democratica e dovrebbe riguardare tutti”. Lo dichiara il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Parlamento: Martina, presenza Pd è questione democratica sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - il nuovo Parlamento senza D'Alema (ma con Grasso - Boldrini e tutti i ministri Pd) : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

Elezioni 2018 - Baretta : Si conclude mia presenza in Parlamento - ma non il mio impegno civico - : "Per quanto mi riguarda si conclude la mia presenza in Parlamento. Ma non cessa il mio impegno civico". Con queste parole Pier Paolo Baretta, sottosegretario uscente all'Economia con delega ai Giochi commenta l'esito delle Elezioni politiche. "A maggior ragione sento, mai come ora, di fronte a questo risultato, così pesantemente negativo

Un Parlamento senza maggioranza : “L’Italia si prepara a un parlamento senza maggioranza dopo che la coalizione di centrodestra di Silvio Berlusconi è in testa alle elezioni del 4 marzo ma senza una netta maggioranza, mentre il Movimento 5 stelle è il primo partito”, scrive Politico. “Secondo le ultime proiezioni la coalizione guidata dall’ex presidente del consiglio di Forza Italia e dalla Lega di Matteo Salvini (ex Lega Nord) si aggira intorno al 37 per cento delle ...

Elezioni 2018 - si profila un Parlamento senza maggioranza : Tre dati significativi: il primato del M5s; il testa a testa per la guida della coalizione di centrodestra tra Forza Italia e la Lega; il forte ridimensionamento del Pd di Matteo Renzi...

Assegni senza clausola "non trasferibile" - dal Parlamento la retromarcia sulle maxi-multe : MILANO - Impegnare il governo affiché si blocchi il corto-circuito delle maxi-sanzioni staccate per gli Assegni , anche di piccoli importi, compilati per dimenticanza senza la clausola di 'non ...