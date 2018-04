Paolo Briguglia altezza | peso e foto fisico dell' attore

gossippiu

: #Fictionary Paolo Briguglia ci rivela il segreto della recitazione: 'Siamo come il vino, più invecchiamo più divent… - RaiPremium : #Fictionary Paolo Briguglia ci rivela il segreto della recitazione: 'Siamo come il vino, più invecchiamo più divent… - campara1966_luc : RT @RaiPremium: #Fictionary Paolo Briguglia ricorda gli anni delle stragi di mafia di Capaci e di Via d'Amelio e l'eco che ebbero sulla vit… - RaiPremium : #Fictionary Paolo Briguglia ricorda gli anni delle stragi di mafia di Capaci e di Via d'Amelio e l'eco che ebbero s… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Volete conosceredi? Un giovaneche ha colpito per la sua bravura e che ha un grande numero di fan che vogliono sapere veramente tutto sul suo conto: in questo post, parleremo largamente di lui e anche dei film ee serie TV in cui ha recitato. Non è infatti l'ultimo degli sconosciuti e unae fiction per le quali ha dato un grosso contributo è senza ombra di dubbio Il Cacciatore, che ha visto protagonista Saverio Barone (interpretato da Francesco Montari) nei primi anni del 1990, un pm che dava la caccia ai mafiosi dopo le stragi di Capaci e di via d'Amelio mettendo in pericolo la sua stessa vita pur di fare giustizia.Quanto è alto? 1,74 circa. E quanto pesa, invece? Attorno ai 60 kg. Non sappiamo se faccia attività fisica o qualche sport particolare, ma è certo che l'abbia unmolto magro: su Instagram non ci ...