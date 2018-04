Paola Di Benedetto e Francesco Monte “Mi ha presentata a suo padre!” | poi l’insolita

Grande Fratello 15 - Paola Di Benedetto sull'ex Matteo Gentili : 'Spero non ci vada per parlare di me' : Tra i presunti concorrenti del Grande Fratello 15, pronto a partire martedì prossimo su Canale 5, dovrebbe trovare spazio anche Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, fresca naufraga all'Isola dei Famosi.Intervistata dal settimanale Spy, la bella Paola ha commentato questa imminente partecipazione dell'ex compagno, che dai divani di Barbara D'Urso aveva fatto trapelare come la loro storia d'amore non fosse del tutto conclusa ...

Matteo Gentili altezza - peso e foto fisico concorrente GF 2018 ed ex fidanzato Paola Di Benedetto : E si ritorna a parlare di lui: dell'ex fidanzato di Paola Di Benedetto Matteo Gentili! altezza e peso sono curiosità che conoscerete molto presto e parliamo di lui non per il semplice gusto di farlo, ma perché è diventato un concorrente del Grande Fratello 2018. L'edizione NIP, ovviamente, visto che non è balzato agli onori della cronaca per chissà quale avvenimento speciale. Barbara d'Urso lo ha voluto nel suo reality show e scopriremo così ...

Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi : Il lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi: le dichiarazioni di Paola Di Benedetto a Casa Signorini Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi. A rivelarlo la stessa Madre Natura di Ciao Darwin a Casa Signorini. La modella vicentina è contenta di questo […] L'articolo Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi ...

Isola dei famosi - la pazzesca confessione di Paola Di Benedetto : 'Il pelo delle naufraghe...' : A svelare un segreto delle naufraghe impegnate all' Isola dei famosi , il reality condotto da Alessia Marcuzzi , ci pensa Paola Di Benedetto , che ormai ha da tempo abbandonato l'Honduras. Quale ...

Gemma - mamma di Bianca Atzei/ Dall'intervento al cuore allo sfogo all'Isola : le accuse di Paola di Benedetto : Gemma, la mamma di Bianca Atzei sbotta nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi 2018. "Dimentica quando 3 anni fa sei stata in ospedale": cosa le è accaduto?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto contesta Alessia Mancini : Alessia Mancini criticata da Paola Di Benedetto dopo L’Isola 13 L’uscita dall’Isola dei Famosi di Alessia Mancini e Rosa Perrotta è stato uno dei temi toccati da Federica Panicucci nell’ultima parte di Mattino Cinque oggi. Paola Di Benedetto, ospite in studio, ha detto la sua sul conto dell’ex letterina di Passaparola, continuando a difendere l’amica Rosa Perrotta. La fidanzata di Francesco Monte ha esordito ...

Isola dei famosi : “Sì - ci depiliamo così…”. Madre Natura rivela tutto. È uno dei grandi quesiti del pubblico - a svelarlo finalmente è Paola Di Benedetto. Senza mezze misure la bellissima ragazza ha detto tutto (dettagli compresi) : Siamo abituati a vederle sempre belle, lisce e perfette. Sì, nei salotti tv o nei film… Ma quando stanno sull’Isola dei famosi, come fanno tutte quelle bellezze a rimanere così perfette e soprattutto depilate? È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In asSenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora ...

Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi : come si depilano le concorrenti sull’Isola dei Famosi? Lo spiega Madre Natura Paola Di Benedetto È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei Famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In assenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora Paola […] L'articolo Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi proviene ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - baci in attesa del taxi. Poi vedono il paparazzo e si nascondono : ROMA - Appena tornati dall'Isola dei Famosi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono fidanzanti, come riportato da Leggo.it , rendendo pubblico il loro appena nato amore anche attraverso giornali ...

“Beccata in sua compagnia”. Paola Di Benedetto - ma Francesco Monte lo sa? Quella foto ha lasciato di stucco i fan - anche perché l’attrito è tutt’altro che finito. Ed è subito polemica : Da quando Paola Di Benedetto è tornata in Italia non si fa che parlare della storia con Francesco Monte. Tutto è iniziato all’Isola dei Famosi, dove sin dai primi giorni l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono avvicinati, ma è durato poco il flirt. Giusto una manciata di giorni, perché poi lui è stato travolto dal canna-gate e si è visto costretto a uscire dal reality. Ma appena lei è ...

Paola Di Benedetto : “Non sono ancora innamorata di Francesco Monte”. E si fa beccare in compagnia di Eva Henger… : Francesco Monte e Paola Di Benedetto news: la modella beccata insieme a Eva Henger Se Francesco Monte e Eva Henger non hanno ancora fatto pace a causa del canna-gate, Paola Di Benedetto non ha alcun problema a mostrarsi accanto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Madre Natura e l’ungherese sono state ospiti dell’ultima puntata di Casa […] L'articolo Paola Di Benedetto: “Non sono ancora innamorata di ...

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto e Francesco Monte pronti per la convivenza? : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, da quando sono usciti dall'Isola dei Famosi, sono inseparabili. Come confessato, al settimanale Vero, in edicola questa settimana, dall'ex Madre Natura di Ciao Darwin, però, mi hanno voglia di viversi giorno per giorno senza bruciare le tappe di un amore destinato a durare nel tempo: Non ci conosciamo abbastanza per andare a convivere. Per il momento ci stiamo frequentando e sarebbe un passo azzardato. In ...

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

