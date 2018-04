Panico scatenato in piazza San Carlo | 8 arresti a Torino

Torino - piazza San Carlo : individuati i ragazzi che hanno scatenato il Panico/ 10 fermati - 6 in carcere : Torino piazza San Carlo, 8 arresti per provocato panico e tentata rapina: i presunti responsabili usavano spray urticante per rapine in piazza. Le indagini chiuse, tutti gli indagati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:37:00 GMT)

Torino - otto persone accusate di aver scatenato il Panico in piazza San Carlo : La verità è venuta a galla quasi per caso. Le indagini sulle cause della ressa in piazza San Carlo a Torino tra i 35mila tifosi della Juventus – accorsi per assistere insieme, davanti ai maxischermi, alla finale di Champions League del 3 giugno 2017 contro il Real Madrid – hanno subito un’improvvisa svolta, grazie alle intercettazioni telefoniche, eseguite durante un’altra inchiesta in cui si parlava di una collanina rubata quella sera del ...

Tragedia di Piazza San Carlo a Torino. L’ipotesi : Panico scatenato da rapina con spray urticante : Gli inquirenti ipotizzano che a scatenare il panico e la calca che ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre 1.526 persone possa essere stata una rapina con spray urticante.Continua a leggere