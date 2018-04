Pamela | famiglia | non femminicidio serie B

Pamela - lo strazio senza fine della famiglia : “Niente funerale dopo due mesi e mezzo. Perchè?” : A due mesi e mezzo dal ritrovamento del cadavere di Pamela Mastropietro i familiari sono ancora in attesa di celebrarne il funerale e chiedono giustizia: "Ci sono ancora accertamenti in corso e il nostro dolore aumenta. Smettetela di parlare di lei come una drogata. Continuate a indagare".Continua a leggere

Famiglia Pamela : "Non conosceva Traini" : 17.16 "Pamela non conosceva Luca Traini, non aveva mai avuto nessun rapporto di nessun tipo con lui". Lo ha detto all'Ansa Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e avvocato della Famiglia della ragazza. "La violenza non può essere la risposta alla tragedia che ci ha colpiti. Ci sono le aule di giustizia per assicurare i responsabili di questo brutale omicidio". Questo l'appello della madre di Pamela Mastropietro affidato all'avvocato.