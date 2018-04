Pallanuoto | Serie A1 2018 | Napoli-Sport Management 7-13 Mastini incontenibili in Campania

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 20ma giornata. Turno interlocutorio - tutto secondo pronostico : Il 20° Turno della Serie A1 di Pallanuoto non ha offerto particolari sorprese: tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia. Andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i sette incontri di giornata e come si è andata a modificare la classifica: l’unica a soffrire oltremodo è stata Brescia, che soltanto nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sul Bogliasco per 8-10. Ordinaria amministrazione per la Pro Recco, che batte ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 20ma giornata. Turno che si annuncia interlocutorio per le prime posizioni : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Pallanuoto maschile, che domani scenderà in acqua per la 20ma giornata di gare, per poi lasciare spazio dapprima alle Coppe europee nel fine settimana pasquale, e poi alla Super Final di Europa Cup in quello successivo, quando sarà impegnato il Settebello. In questa giornata non dovrebbero esserci risultati a sorpresa, né scontri diretti in ottica post season. I campioni d’Italia della Pro Recco ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 19ma giornata. Tanti nomi nuovi si mettono in luce : Sabato scorso la 19ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha consegnato ben quattro vittorie esterne, tra le quali hanno fatto notizia quella del Savona a Napoli in chiave play off e quella della Florentia in casa della Lazio in ottica play out. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Stefano Guerrato (Brescia): da premiare questo atleta della squadra lombarda, unico nella vittoria contro Trieste, mai come questa volta ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 19ma giornata. Importanti successi esterni per Savona e Florentia : La 19ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto consegna ben quattro vittorie esterne, delle quali due molto Importanti per diversi obiettivi di classifica. In ottica posizione per la post season, gran successo esterno del Savona a Napoli per 9-12, che permette ai liguri di puntellare il quinto posto. In chiave salvezza diretta invece, la Florentia va a vincere per 10-12 in casa della Lazio: al momento entrambe le compagini eviterebbero i play ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 19ma giornata. Interessanti sfide Napoli-Savona e Lazio-Florentia : Giornata numero 19 per il massimo campionato italiano di Pallanuoto maschile: spiccano, su tutti gli altri, due incontri. Napoli-Savona vede la sfida tra le due squadre appaiate al quinto posto a quota 32 punti: chi vince vede praticamente cosa fatta l’approdo ai play-off Scudetto. Ne deve approfittare l’Ortigia, quarto a 34, che ospita il Torino, per rafforzare la posizione in ottica post season. Interessante, per quanto riguarda il ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : turno sulla carta interlocutorio. La Pro Recco per prolungare la striscia di vittorie : La 18a giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile presenta un turno abbastanza interlocutorio, vista anche la frattura delineatasi in classifica tra la zona play off ed il resto del plotone. Stessa cosa sta accadendo tra le squadre che occupano le posizioni che garantiscono la salvezza diretta e quelle che si accingono a disputare i play out, con l’Acquachiara praticamente retrocessa. La Pro Recco, che galoppa anche in Europa, cercherà ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 13a giornata. Giulia Bartolini e Giusy Citino : due poker per la salvezza : La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile regala le notizie più importanti in chiave salvezza: Florentia e Cosenza, in questo momento sarebbero salve, mentre retrocederebbe direttamente il Messina, senza passare dai play out. Il Rapallo, pur riposando, trae giovamento da una giornata che vede le altre tre pretendenti al terzo posto essere tutte sconfitte. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Diversi nomi nuovi in luce nell’ultimo turno : La diciassettesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile ha consegnato la sorprendente vittoria del Catania sul Savona, che ha sparigliato le carte nelle posizioni play off, e, soprattutto, ha dato punti pesanti agli etnei nella corsa per evitare i play out. Fondamentale vittoria esterna del Torino, che praticamente spinge all’inferno l’Acquachiara. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Andrea Maffè ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 17a giornata. Brescia e Sport Management proseguono nella lotta al secondo posto : Sabato 10 marzo andrà in scena la 17a giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile: la capolista Pro Recco ospiterà la Florentia, e gli elementi ci sono tutti per i liguri per restare ancora a punteggio pieno e salire a quota 51. Per quanto riguarda il secondo posto, Sport Management e Brescia affronteranno rispettivamente Lazio e Posillipo, entrambe in trasferta: le due squadre dovrebbero continuare la loro corsa a braccetto in attesa dello ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management beffata nel finale dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A1. Millo e Viacava trascinano Bogliasco : L’undicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto il turno di riposo di Catania e la vittoria infrasettimanale di Padova su Cosenza, nonché le affermazioni al sabato di Rapallo su Messina, di Milano sulla Florentia e, soprattutto, di Bogliasco in casa della Roma. Andiamo a vedere le italiane migliori di questo turno. Giulia Viacava (Bogliasco): un poker stupendo e pesantissimo in una gara che ha segnato la sorpresa di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Bogliasco sorprende Roma - Milano e Rapallo quanta sofferenza! : Nell’11a giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, dopo l’anticipo giocato qualche giorno fa, dove il Padova (impegnato in Eurolega questa sera) ha battuto Cosenza, ed il Catania (impegno europeo anche per le etnee) che ha osservato il turno di riposo, oggi si sono giocati i restanti tre incontri. Sorpresa di giornata è la vittoria del Bogliasco in casa della Roma per 9-11: le liguri agganciano proprio le capitoline in quinta ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco e Sport Management per allungare in un giornata dimezzata : La 15a giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile si presenta dimezzata: si sono già giocati due anticipi nei giorni scorsi, con Catania che ha battuto Trieste 9-8, mentre Brescia è stata corsara ad Ortigia, vincendo per 17-12. Restano così soltanto cinque le partite da disputarsi, tutte nella giornata di domani. La Pro Recco vuole restare a punteggio pieno: di fronte si ritroverà Torino, non di certo una corazzata, in un match ...