Pallanuoto femminile | Trofeo LEN 2018 | Matarò-Dunaujvaros 7-11 Le magiare sfideranno

Pallanuoto femminile : Trofeo LEN 2018 : Padova-Olympiacos 4-10. Due minuti e mezzo di black out patavino e addio finale : Padova saluta il Trofeo LEN di Pallanuoto femminile: la formazione italiana viene eliminata nella semifinale del secondo torneo continentale per club dalla compagine ellenica dell’Olympiacos, che si impone per 4-10. Fatale, sul 2-2 un black out di 2’38” delle patavine nel terzo quarto che permette alle greche di mettere a segno un parziale di 0-5 che chiude definitivamente la contesa. Nel primo quarto le venete partono bene ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : clamoroso a Milano - le lombarde si impongono sulla Plebiscito Padova : Risultato a sorpresa quello arrivato a Milano nell’anticipo della 15ma giornata del campionato femminile di Pallanuoto: le padrone di casa lombarde riescono a spuntarla in un match tiratissimo per 5-4 sulle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Tre punti fondamentali anche in chiave classifica per Milano che si avvicina alla seconda piazza occupata proprio dalla rivale odierna. KALLY NC Milano-CS Plebiscito PD 5-4 KALLY NC ...

Pallanuoto - A1 femminile : le statistiche del campionato. Siamo alla quinta giornata di ritorno : giornata di pausa per il campionato di Pallanuoto femminile: Siamo alla quinta giornata del girone di ritorno, ci avviciniamo alla fase calda. Andiamo a scoprire le statistiche aggiornate. Classifica squadre Squadra Punti Partite in casa fuori totale G V N P G V N P G V N P L’EKIPE ORIZZONTE 34 5 5 0 0 7 6 1 0 12 11 1 0 CS PLEBISCITO PD 24 6 5 0 1 6 3 0 3 12 8 0 4 RAPALLO ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità rispetto all’Europa Cup : Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di Pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione ...

Pallanuoto femminile - Il finale di stagione ci regalerà il ritorno ad alti livelli di Izabella Chiappini? La spalla continua a dare problemi : Izabella Chiappini, dopo le Olimpiadi di Rio 2016 giocate con la nazionale brasiliana di Pallanuoto ha optato per la cittadinanza italiana, e, pur divenendo convocabile con il Setterosa soltanto al termine del consueto anno internazionale di inattività (13 ottobre 2017), ha iniziato a prendere parte ai collegiali della nazionale italiana sin dall’ottobre dell’anno precedente. Arrivata in Italia al Messina, è poi passata ...

Pallanuoto femminile - sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN. Sfortunate Padova e Catania : Non sono state molto fortunate le squadre italiane nel sorteggio degli accoppiamenti delle Final Four delle due competizioni europee di Pallanuoto femminile che si svolgeranno ad aprile: sia il Catania in Eurolega che il Padova nel Trofeo LEN hanno pescato quelle che sulla carta erano le formazioni più forti del lotto. Nella Final Four di Eurolega, che si terrà a Kirishi, in Russia, la compagine etnea ha pizzicato proprio la formazione di casa, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : l’Italia e il black out con l’Olanda - si deve ripartire dal quinto posto : Il Setterosa torna dalla Final Six di Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Pontevedra, in Spagna, con un amaro quinto posto: l’Olanda non era insuperabile, tanto che poi ha terminato quarta, e la prestazione monstre di Roberta Bianconi contro l’Ungheria nella finale di consolazione lascia ancor più rimpianti per quel che poteva essere e non è stato. Il fil rouge che ha legato prima fase e finali di questa competizione, per ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : successo della Grecia - superata la Russia per 9-8. Terzo posto alla Spagna : La finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile sorride alla Grecia, che soffre per metà partita, poi, con qualche patema finale, supera la Russia, che stavolta paga il suo atteggiamento falloso in acqua. alla fine la compagine ellenica si impone per 9-8. Nella sfida per il Terzo posto la Spagna ha asfaltato l’Olanda per 9-3 in una partita senza storia, salendo così sul gradino più basso del podio. La finalissima si apre con ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : la finale sarà Grecia-Russia. Superate Olanda e Spagna : La finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile sarà tra Grecia e Russia: le elleniche hanno superato per 8-6 l’Olanda, mentre le russe hanno battuto le padrone di casa della Spagna per 9-8 dopo una nuova partita molto fisica. Nel pomeriggio l’Italia aveva conquistato il quinto posto battendo l’Ungheria per 7-6. Domani alle 12.00 finale per il terzo posto tra Olanda e Spagna, finalissima alle 14.00. Nella prima ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 7-6. Cinquina Bianconi - Setterosa quinto : Il Setterosa batte l’Ungheria per 7-6 e si classifica al quinto posto nell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: una super Roberta Bianconi mette a segno cinque reti e trascina l’Italia, facendo però aumentare i rimpianti per una qualificazione alle semifinali che poteva essere alla portata. Le azzurre oggi infatti hanno giocato senza mostrare passaggi a vuoto, restando sempre avanti nel punteggio e giocando con polso fermo ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le semifinali. Entrano in scena Grecia e Spagna - ma Olanda e Russia non staranno a guardare : Dopo la cocente eliminazione contro l’Olanda, che ha relegato l‘Italia in finale per il 5° posto contro l’Ungheria, è tempo di semifinali per l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: oggi, proprio dopo la partita del Setterosa, a partire dalle 18.45 scenderanno in acqua Grecia ed Olanda, poi, alle 20.30 sarà la volta di Spagna e Russia. Nella prima sfida la Grecia si presenta all’appuntamento per scelta del tecnico ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 Tabellone semifinali e Finali : date - calendario - programma - orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Len. VENERDI' 23 MARZO: 17.00 Finale per il quinto posto Italia vs Ungheria 18.45 Semifinale 1 Olanda vs Grecia 20.30 ...

