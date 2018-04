Padre ubriaco picchia selvaggiamente la figlia di 17 mesi | le rompe 2 costole

Blastingnews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ci troviamo a Firenze, dove un uomo di 48 anni, #di famiglia, hatoVIDEO la #di appena 17causandole lesioni gravi alleed al padiglione auricolare. L'uomo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe tornato a casa completamente #ed ha scagliato tutta la propria frustrazione e la propria violenza contro la bambina che, secondo le confessioni del, non smetteva più di piangere. Una situazione sconvolgente che non ha ben convinto la moglie dell'uomo, che al momento dell'aggressione si trovava fuori dall'abitazione per lavoro e che grazie al suo sesto senso è riuscita a salvare la vita della propria bambina. La donna lo avrebbe chiamato al telefono per accertarsi delle condizioni della piccola e, una volta aver compreso che il marito era completamente, si sarebbe rivolta ad una sorella per chiederle ...