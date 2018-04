Padova candidata italiana per il Patrimonio mondiale dell' Umanità Unesco

Unesco : Padova Urbs picta candidata a lista patrimonio apre campagna : Padova , 11 apr. AdnKronos) – Padova Urbs picta è ufficialmente la candidatura italiana per la lista del patrimonio Mondiale dell’ Unesco per il ciclo di valutazione 2019-2020. La fondamentale decisione del Ministero, resa nota solo pochi giorni fa, rende ancora più importante l’evento di presentazione della candidatura che si svolgerà nel Palazzo della Ragione, venerdì 13 aprile a partire dalle ore 17,30. Un evento aperto a ...

Unesco : Padova Urbs picta candidata a lista patrimonio apre campagna (2) : () – Il Segretario Generale Mibact Carla Di Francesco, insieme ad Adele Cesi dell’Ufficio Unesco del Mibact, illustrerà la situazione sulla candidatura proposta dalla città di Padova. Una nota del Ministero, giunta in questi giorni, ha anticipato la buona notizia che Padova Urbs picta è stata individuata quale candidatura italiana per la lista del patrimonio Mondiale dell’Unesco per il ciclo di valutazione 2019-2020.Il ...