Ospiti Amici Serale 2018 | seconda puntata Francesco Totti | Ghali e Gianni Morandi da

Amici 17 : Totti - Ghali e Morandi Ospiti nella seconda puntata del serale : Indietro 13 aprile 2018 2018-04-13T13:50:21+00:00 ROMA – Domani, sabato 14 aprile, secondo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il talent show “Amici” di Maria De Filippi. Tredici allievi in gara: 7 per la squadra Blu – Carmen, Einar e Matteo (cantanti), e Daniele, Bryan, Lauren e Sephora (ballerini) – e 6 per quella […]

Gossip : ecco gli Ospiti della 2° sfida tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle' : Come andrà il secondo confronto tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle'? Dopo la vittoria inaspettata del programma di Milly Carlucci sulla serata di debutto del serale di Canale 5, il Gossip ha svelato quelli che saranno gli ospiti di entrambi gli show sabato 14 aprile. Il talent sulla danza di Rai Uno, ha scelto di puntare sul tenebroso Gabriel Garko, mentre Maria De Filippi ha inviato a duettare con i suoi ragazzi il rapper Ghali e ...

Amici 17 primo serale riassunto : eliminato - Ospiti - esibizioni 7 aprile 2018 : Amici 17 primo serale riassunto. E’ ripartito con la fase finale il talent show condotto da Maria De Filippi. La prima puntata è infatti andata in onda in diretta su Canale 5 sabato 7 aprile 2018. Ecco di seguito tutto quello che è successo durante la serata tra ospiti, eliminato ed esibizioni. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 primo serale riassunto: i concorrenti in gara I talenti in gara nel primo appuntamento con il serale di ...

Anticipazioni Amici 2018 serale - tra gli Ospiti Gianni Morandi - Ghali - Rita Pavone e Loredana Bertè : Si preannuncia una vera rivoluzione per Amici 2018, il talent show di Maria De Filippi. Svelati i nomi dei prossimi ospiti del serale: da Morandi a Pavone, da Bertè e Ghali La diciassettesima edizione di Amici 2018 nasce nel segno di una piccola e grande rivoluzione. A confermarlo è la padrona di casa Maria De Filippi durante la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 17. Amici 2018: un format in continua evoluzione Uno spirito ...