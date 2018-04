Oroscopo del weekend | previsioni 14-15 aprile di Ada Alberti

: Oroscopo diFox, 13: le previsioni delL’oroscopo diFox di13con le previsioni del. Ariete: ama le emozioni e potrebbe innamorarsi. E’ consigliabile non arrabbiarsi. Toro: è molto preso da tante cose. Giove è in opposizione. Gemelli: tra poco Venere entrerà nel segno. Saranno più positivi nei confronti degli altri. Cancro: ci sono delle riconferme in vista. Per fortuna non si ...