Open Fiber : 3 - 5 miliardi per banda ultralarga : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Il Cda di Open Fiber, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha approvato, su proposta dell’ad Elisabetta Ripa, il nuovo piano industriale che prevede la copertura di circa 19 milioni di unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il Piano, si legge in una nota, interesserà 271 città e circa 7 mila comuni italiani, con una previsione di investimento superiore a 6,5 miliardi ...

Open Fiber : con Vodafone per banda ultralarga in 271 città italiane : Open Fiber e Vodafone confermano la loro collaborazione per lo sviluppo in Italia dei servizi di connettività in banda ultra larga in modalità Fiber To The Home (FTTH), la fibra che arriva direttamente nelle case e negli uffici. L’accordo, già attivo nelle prime 13 città cablate con infrastruttura in fibra ottica Open Fiber, si legge in una nota, è stato ora esteso a ulteriori 258 città italiane (per un totale di 271) comprese nei cosiddetti ...

Estra - Tecnologia 5G a Prato : due progetti nella sperimentazione promossa da Wind Tre e Open Fiber : Teleborsa, - Estra , alla ricerca costante di nuove frontiere tecnologiche e all'innovazione, diventa sperimentatore nel campo delle telecomunicazioni, "in un'ottica di naturale complementarietà ...

Open Fiber : specialisti in fibra ottica formati a Palermo - 2 - : ... dal gaming online alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dalla mobilità sostenibile al telelavoro fino ai video e allo streaming in HD di ultima generazione grazie a una velocità di ...

Tim sempre più vicina a Open Fiber : Bernabè e Bassanini 'dei ex machina' della newco : Da parte sua il senatore di Fi Maurizio Gasparri , sottolinea che 'c'è da guardare con grande attenzione a ciò che sta accadendo sulla rete e ciò richiederebbe una guida politica che, rispettosa ...

Open Fiber : specialisti in fibra ottica formati a Palermo : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – Sono sbarcati a Palermo da Roma, da Bologna, dalla Calabria e naturalmente da varie zone della Sicilia. Sono i 27 giovani, studenti universitari e professionisti del settore, che hanno partecipato al corso di specializzazione organizzato da Elis e Open Fiber con lo scopo di formare progettisti di reti in fibra ottica da immettere immediatamente in un mercato del lavoro in continua espansione. L’esperienza ...

Open Fiber : fibra ultraveloce una realtà anche in hinterland di Torino : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – In circa 10mila unità immobiliari di Settimo Torinese da oggi è possibile acquistare i servizi in fibra ottica di Open Fiber e garantirsi una connessione sicura, veloce e di altissima qualità finalmente al servizio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione. A meno di un anno dalla firma della convenzione, si legge in una nota, la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti aperto la ...