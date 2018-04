Onde gravitazionali | il 19 aprile a Frascati la conferenza del dott Eugenio Coccia

“Le Onde gravitazionali - nuova voce dell’universo” : il 12 aprile il seminario all’Università di Siena : “Le onde gravitazionali, nuova voce dell’universo“: il 12 aprile alle ore 18, il professor Francesco Fidecaro, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, protagonista del Team Virgo, che per primo ha osservato le onde gravitazionali, sarà all’Università di Siena per illustrare le idee che sono alla base della relatività generale e delle onde gravitazionali, e spiegherà quali sono le nuove prospettive degli studi ...

Astronomia : i buchi neri ai centri delle galassie potrebbero emettere più Onde gravitazionali : I buchi neri ai centri delle galassie potrebbero accelerare le fusioni tra oggetti e produrre più onde gravitazionali, secondo un nuovo studio. Le onde gravitazionali sono distorsioni dello spazio-tempo prodotte da incontri tra oggetti massicci, come buchi neri o stelle di neutroni ultra-dense. Il primo rilevamento in assoluto di onde gravitazionali è avvenuto nel 2015 ad opera degli scienziati che stavano utilizzando l’Advanced LIGO (Laser ...

Sant'Elpidio a Mare. Secondo appuntamento con "Scienza in contrada" : dopo il successo dell'incontro sulle Onde gravitazionali arriva "Sem in contrada" : ... iniziativa proposta dalla Magnifica Contrada Santa Maria in collaborazione con l'associazione culturale Eccetera e con FermHaMente , il Festival della scienza di Fermo, , nonché con il patrocinio ...

Onde gravitazionali : MIUR - INFN e Uniss candidano la Sardegna a ospitare il futuro osservatorio internazionale : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sosterrà la candidatura della Regione Sardegna a ospitare un Centro europeo per l’osservatorio delle Onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il MIUR, la Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l’insediamento della infrastruttura ...

Onde gravitazionali - l'Osservatorio europeo nella miniera di Lula in Sardegna : il Miur lancia la candidatura : Una vera e propria isola della scienza, anzi dell'Astronomia. Gli sponsor già si sono e rispondono ai nomi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; della Regione; dell'Infn, , ...

Donne & Scienza : Silvia Piranomonte - la ricercatrice che da precaria contribuì alla scoperta delle Onde gravitazionali : In occasione della Giornata Internazionale per le Donne e le ragazze nella Scienza, indetta dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che si celebra ogni 11 febbraio, abbiamo voluto raccogliere le storie, la carriera, i sogni, le difficoltà e le vittorie di Donne che della Scienza hanno fatto la loro scelta lavorativa, raggiungendo obbiettivi e traguardi di tutto rispetto. Tra queste c’è Silvia Piranomonte. Chi non ricorda il clamore ...

Astronomia - BurstCube : le Onde gravitazionali avranno meno segreti : Il sensazionale scontro tra buchi neri che ha dato origine alle onde gravitazionali è il fenomeno astrofisico più discusso degli ultimi tempi. A partire dal primo annuncio, nel febbraio 2016, fino alle varie osservazioni nei mesi successivi, si è andata delineando la nuova frontiera dell’Astronomia gravitazionale, che promette un approccio completamente nuovo: vedere e al tempo stesso ascoltare l’universo. Ecco che le onde gravitazionali hanno ...