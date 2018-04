Omicidio Loris Stival | ecco che sta succedendo a Veronica Panarello È stato il suo

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 aprile 2018): è ripreso davanti alla Corte d’assise d’appello di Catania il processo a, la giovane mamma condannata a 30 anni di reclusione dal gup di Ragusa per l’del figlioletto di 8 anni e per l’occultamento del suo cadavere. Un, questo di, che ha sconvolto il Paese intero. Il piccolo fu ucciso nella casa a Santa Croce Camerina il 29 novembre del 2014. Prima strangolato con delle fascette di plastica e poi gettato nel canalone di contrada Mulino Vecchio. Nelle motivazioni della condanna di primo grado, il gup ha descritto lacome una donna che ha avuto “una condotta deplorevole, reiteratamente menzognera, calunniosa e manipolatrice”. E, ancora, per il gup la definizione che dà il Riesame di “lucidissima assassina” appare benevola perché emerge oltre all’evidenza ...