optimaitalia

: Omar Pedrini a X Factor 12 al posto di Manuel Agnelli? Le ultime indiscrezioni - all_music_it : Omar Pedrini a X Factor 12 al posto di Manuel Agnelli? Le ultime indiscrezioni - OptiMagazine : #OmarPedrini a X Factor 12 al posto di #ManuelAgnelli? Le ultime indiscrezioni - GURUySID : Omar Pedrini live al LARGO Giovedì 17 maggio 2018 al Largo venue la musica di Omar Pedrini entusiasmerà Roma... -

(Di venerdì 13 aprile 2018)a X12 aldi? Queste sono le primetrapelate da vanityfair.it, che è stato in grado di rivelare lo spoiler a qualche settimana dalla formazione della nuova giuria. Secondo questa prima indiscrezione, quindi, sarebbe confermata l'assenza dial banco dei giudici, dopo che già era stato dichiarato in forse. Il leader degli Afterhours dichiarò: "Siamo in trattativa ma ho fallito, avrei voluto che la musica fosse più al centro. Le trattative con l'ex Timoria sarebbero già iniziate, ma ancora si attende l'ufficialità da parte di Sky e del diretto interessato. L'ipotesi del suo approdo al banco dei giudici non appare inverosimile, dal momento che sembrano molti i punti in comune con.Tra i confermati della nuova edizione, ricordiamo Mara Maionchi e Fedez, come riportato dal direttore generale di ...