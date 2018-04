Ocean’s 8 | ecco il nuovo trailer ufficiale del film

wired

(Di venerdì 13 aprile 2018) Continua la saga sulle rapine più clamorose d’America: dopo i treche avevano visto il Danny Ocean interpretato da George Clooney radunare numerosi ladri con l’obiettivo di mettere a punto colpi da maestro, toccherà ora alla sorella Debbie Ocean, ovvero a Sandra Bullock, mettersi a capo della banda di Ocean’s 8. E come mostra ildisponibile qui sopra la sua sarà una squadra tutta al femminile, fra cui spiccano star del calibro di Cate Blanchett, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway. Come si vede nelle scene di questa anticipazioni, Debbie e le sue compari vogliono prendere di mira il Met Gala di New York, una delle occasioni mondane più prestigiose del jet set americano, con l’intenzione di rubare una collana dal valore di 100, anzi 150 milioni di dollari. Alla domanda sul motivo di un tale colpo, il personaggio di Bullock risponde: ...