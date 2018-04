Occhio alla bufala | il 23 aprile non sarà la fine del mondo e Nibiru non esiste

Il ministro Carlo Calenda strizza l'Occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

Autovelox - Occhio alla truffa : finte telefonate ai cittadini : 'Paga ora e risparmi il 30%' : 'In questi giorni diverse persone ci hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da parte di presunti agenti di polizia locale - spiega Di Ferdinando - e relative a fantomatiche multe per violazioni ...

Ti sposi? Occhio alla fregatura : Il giorno del matrimonio è tra i più attesi, ma per essere sicuri che tutto nell'organizzazione vada come desiderato è utile seguire qualche accorgimento. Agli sportelli dell'Unione nazionale ...

"II tuo account WhatsApp Messenger è scaduto" : Occhio alla truffa : "Attenzione! Il tuo account WhatsApp Messenger è scaduto. La registrazione non è stata...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : In Australia la W09, tra le mani del campione del mondo in carica, è parsa ben bilanciata: inserimento in curva e frenata si sono dimostrate stabili ed in un circuito ' Stop&go ', come quello della ...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : Ormai ci siamo. Da domani fino a domenica 8 aprile, in Bahrein, il Circus della Formula Uno sarà protagonista e l’attesa è crescente su quel che sarà lo spettacolo in Pista. L’antipasto australiano, dell’Albert Park di Melbourne, ha detto che Mercedes e Ferrari saranno ancora protagoniste di questo campionato. La vittoria di Sebastian Vettel e la pole di Lewis Hamilton, inoltre, fanno pensare che tra il tedesco ed il britannico ...

⚠🐣🐮 Occhio alla Bufala Pasquale : ⚠🐣🐮 Occhio alla #Bufala #Pasquale ⚠🐣🐮 Sempre il solito , sempre il solito sistema di accalappiaclicc e di terni a loto. Lo avrete letto gia' a inizio mese che si facevano le previsioni Pasquali e si urlava a un ritorno del gelo, correttosi negli ultimi giorni con Hannibal e caldo oltre i 30°C. Risultato lo sapete qual'è? Non ne prenderanno nessuna delle due soluzioni. Gli albergatori daranno la ...

Peugeot - con 508 torna la voglia di berlina. E Occhio alla Rifter : torna la voglia di berlina? In Peugeot ne sono convinti, anche se è evidente che si tratta di una scelta logica per vocazione e perché nel giro di un biennio si è chiuso il cerchio sul fronte delle ...

Villacidro - i cinesi strizzano l'Occhio alla Keller : nuova opportunità per lo stabilimento? : Una delegazione dell'impresa cinese CRRC Zhuzhou Locomotive Ltd, la più importante azienda al mondo nella produzione di vagoni ferroviari, con un fatturato annuo di 30 miliardi di euro all'anno, 23 filiali in tutti i continenti oggi a Cagliari ha incontrato il presidente della Regione ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele : Cancro momento ambiguo - Acquario Occhio alla salute : Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Juve - Occhio alla scelta a sorpresa di Asamoah sull'Inter : le ultime : Secondo Sky Sport , non è ancora certo che Asamoah firmi con l'Inter per la prossima stagione. La Juventus infatti sta continuando a trattare col terzino e finché non si trova un accordo definitivo con l'Inter, i ...

“Ancora neve - l’inverno non è finito”. Burian Bis - nuovi ‘guai’ dal meteo. A pochi giorni dalla perturbazione che ha messo l’Itala in ginOcchio - ecco la nuova allerta : La neve non si è ancora sciolta del tutto in alcune località eppure dobbiamo probabilmente prepararci ad colpo di scena: il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco ...

Occhio alla bufala! : Nel corso dell'incontro Polidoro presenterà un vademecum, supportato da celebri esempi, per imparare ad applicare le regole della scienza anche a ciò che si legge. Sarà l'occasione per approfondire ...

Aggredito militante CasaPound a Livorno : "Preso a bastonate davanti alla moglie incinta - rischia un Occhio" : La notte scorsa un militante di CasaPound sarebbe stato Aggredito a Livorno mentre tentava di riattaccare un manifesto elettorale strappato. Lo rende noto lo stesso movimento di estrema destra spiegando che l'attivista "è stato assalito da quattro persone che, cappucci alzati e bastoni alla mano, prima lo hanno pestato e poi hanno sfondato i finestrini della sua auto, all'interno della quale era presente la compagna incinta, per fortuna ...