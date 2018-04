Nuovi concerti di Riki in estate | annunciate 4 date tra Taormina e Torino | calendario

Nuovi concerti di Fabrizio Moro per il tour 2018 - aggiunte tre date estive : biglietti in prevendita dal 12 aprile : Nuovi concerti di Fabrizio Moro si aggiungono al calendario in costante aggiornamento del tour estivo 2018, in partenza il 16 giugno col debutto allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre si prepara alla sfida dell'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona in coppia con Ermal Meta, il cantautore di Portami Via annuncia tre nuove date consecutive per il prossimo agosto, nell'ambito del tour a supporto della raccolta di successi Parole rumori e anni, ...

Annunciati Nuovi concerti di Caparezza in estate : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate: il cantante ha in programma un lungo tour estivo, da nord a sud Italia. Dopo il tour nei palazzetti durante lo scorso autunno, Caparezza torna a calcare i palchi più importanti d'Italia: si parte il 27 giugno dal Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone a Lucca. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono due nuovi concerti di Caparezza: il 5 luglio il cantante si esibirà alla Fiera ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta : il RockStar summer tour fa tappa il 5 luglio a Legnano : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le 11 canzoni contenute nel suo nuovo album, " RockStar ", hanno raggiunto i primi posti della ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta nel 2018 - tutte le date del tour estivo : prezzi biglietti in prevendita : I concerti di Sfera Ebbasta nel 2018 proseguono per tutta l'estate tra festival e location all'aperto. Dopo aver travolto la classifica Fimi col ciclone Rockstar, l'album che si è piazzato al primo posto tra i più venduti in Italia ed è riuscito a monopolizzare la classifica dei singoli occupando quasi tutta la top10 della settimana d'uscita, il rapper del momento prosegue la sua avventura dal vivo dopo aver registrato già il tutto esaurito con ...

Annunciati Nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 sono stati appena Annunciati. Dopo le date Italiane già annunciate, l'artista sarà ancora nel nostro paese per altri due appuntamenti nei palasport, programmati nel mese di novembre. I prossimi appuntamenti con la musica dell'ex Oasis sono previsti per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, mentre il 16 dello stesso mese sarà in concerto al PalaLottomatica di Roma. Le ...

Annunciati Nuovi concerti di LP in Italia nel 2018 - due date a luglio tra Padova e Pavia : biglietti in prevendita su Ticketone : Due nuovi concerti di LP in Italia nel 2018: la cantautrice statunitense annuncia altre date per il tour che la vedrà protagonista in Italia quest'estate. Dopo i concerti Annunciati nelle scorse settimane, in programma a giugno da nord a sud Italia, a grande richiesta si aggiungono due date a luglio al calendario: LP si esibirà il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia in occasione dell'Iride Fraschini Music Festival, mentre il 17 luglio ...

Continua il tour di Jovanotti - Nuovi concerti in arrivo? Il messaggio dell’artista : Il tour di Jovanotti Continua. L'artista è al momento in pausa dopo il live che ha tenuto a febbraio e a marzo nei primi tre palasport italiani e si prepara alle nuove tranche del tour che lo porteranno in tutta Italia fino all'inizio del mese di giugno. Il tour di Jovanotti, nel 2018 ha avuto inizio il 12 febbraio scorso con una serie di concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per proseguire verso Rds Stadium di Rimini a marzo e poi ...

Nuovi concerti dei Maneskin - raddoppiano le date di Milano - Roma e Bologna : biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti dei Maneskin per il tour nei club tra novembre e dicembre: un record di vendite che non si arresta nemmeno a quattro mesi da X Factor. Dopo il successo del tour primaverile nei club italiani, che ha registrato il sold out in tutte le date annunciate, la band rivelazione dell'undicesima edizione di X Factor ha in programma una nuova tournée in partenza a novembre. A pochi giorni dall'avvio delle vendite, arrivano i ...

Annunciati Nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : Prodotto da Live Nation Global Touring in associazione con Parkwood Entertainment e Roc Nation, il Tour conta, finora, 46 spettacoli in programma. Announcing new shows in Columbus, OH Columbia, SC ...

Annunciati Nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : A poco più di un giorno dall'apertura della prevendita generale dei biglietti, Roc Nation ha annunciato nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run 2, il nuovo show congiunto della coppia che girerà il mondo la prossima estate approdando anche in Italia. Martedì 20 marzo sono stati ufficializzati i nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z in Nord America, con diversi raddoppi e città aggiunte al calendario. Beyoncé e Jay-Z terranno una ...

Annunciati i Nuovi concerti di Fabri Fibra in estate per Le Vacanze Tour : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Fabri Fibra per la prossima estate! Il rapper torna ad esibirsi dal vivo nelle principali città italiane dopo lo straordinario successo del Tour autunnale. Reduce di una Tournée che ha registrato diversi sold out nei club tra ottobre e novembre, Fabri Fibra annuncia un nuovo Tour di concerti in programma per l'estate 2018. Le Vacanze Tour farà tappe in numerose città da nord a sud Italia, tra cui Roma, Milano, ...

Biglietti Lorenzo Live 2018 tour : aggiunti Nuovi concerti a Roma : Biglietti Lorenzo Live 2018. Jovanotti ha annunciato di aver aggiunto due nuove date ai concerti del suo Lorenzo Live 2018 a Roma a maggio. Jovanotti è tornato sui palchi da febbraio 2018 con il suo nuovo tour Lorenzo Live 2018 che terminerà a giugno 2018. Sono decine gli appuntamenti nei Palazzi dello Sport e l’artista suonerà con la sua band nelle città per lunghi periodi. Uno spettacolo a 360° con la super band composta da: Saturnino ...

Francesca Michielin - Nuovi concerti tour 2018 : date e biglietti : Francesca Michielin aggiunge nuovi concerti al suo tour 2018. Oggi, venerdì 16 marzo 2018, prima tappa live con l’anteprima a Parma. Domani ,17 marzo, la cantante si esibirà a Milano per poi proseguire nei principali club di tutta Italia. Le nuove date aggiunte ( a seguito dei sold out dei precedenti concerti) sono il 29 marzo a Roncade (Tv), New Age Club ed il 13 aprile a Roma, Teatro Quirinetta. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI. Francesca ...

Nuovi concerti di Ermal Meta nel 2018 - annunciate le date estive del tour : biglietti in prevendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...