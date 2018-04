Nuova Suzuki Jimny | il debutto ad ottobre al Salone di Tokyo 2018 - Motori e Auto

Suzuki Jimny in arrivo la Nuova versione 2018 : Per parlare della nuova generazione di Jimny che sta per arrivare nei Mercati mondiali non possiamo non fare un salto indietro nel tempo e tornare a parlare delle origini di un prodotto nato con scopi ed attitudini differenti ma che ha avuto una felice e costante evoluzione rimanendo fedele a se stessa e al contempo diventando auto al passo coi tempi. Un tempo c’erano le Samurai SJ410 e SJ413 con un mille e un milletré, dure e pure, ...