Nuova eruzione sull’isola di Ambae | evacuati abitanti nelle Vanuatu | stato di emergenza

Forza Nuova minaccia il Gay Pride a Pompei : "È come l'eruzione del Vesuvio - li prenderemo a calci" : Il Gay Pride a Pompei? Per Forza Nuova una sorta di apocalisse del terzo millennio. Una specie di catastrofe da impedire a tutti i costi, cominciano sin d'ora a insultare i rappresentanti dell'Arcigay che intanto vanno avanti nell'organizzazione. Il 30 giugno, quando la città in cui da secoli convivono sacro e profano - il Santuario della Beata Vergine del Rosario e le vestigia del passato pagano nel sito archeologico patrimonio ...