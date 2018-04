Nuova eruzione sull' isola di Ambae | 11mila persone evacuate

Nuova eruzione sull’isola di Ambae : evacuati abitanti nelle Vanuatu - stato di emergenza : Gli abitanti di Ambae, nell’arcipelago delle Vanuatu, sono stati evacuati per la seconda volta in sette mesi, dopo che il vulcano Manaro Voui si è risvegliato eruttando cenere sulle loro abitazioni. Le autorità della Nuova Zelanda hanno dichiarato lo stato di emergenza e 11mila persone sono state costrette a lasciare le loro case, come avvenuto lo scorso settembre. L’isola si trova sulla cosiddetta “Cintura di Fuoco del ...

Forza Nuova minaccia il Gay Pride a Pompei : "È come l'eruzione del Vesuvio - li prenderemo a calci" : Il Gay Pride a Pompei? Per Forza Nuova una sorta di apocalisse del terzo millennio. Una specie di catastrofe da impedire a tutti i costi, cominciano sin d'ora a insultare i rappresentanti dell'Arcigay che intanto vanno avanti nell'organizzazione. Il 30 giugno, quando la città in cui da secoli convivono sacro e profano - il Santuario della Beata Vergine del Rosario e le vestigia del passato pagano nel sito archeologico patrimonio ...