Nuoto | sospiro di sollievo per Gabriele Detti | nulla di serio l’infortunio alla spalla

(Di venerdì 13 aprile 2018) Carriera a rischio per? Decisamente no. Il toscano, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria), si è infatti sottoposto alle verifiche del caso dopo che nella prima giornata di gare agli Assoluti di Riccione era stato costretto ad abbandonare il contesto agonistico. Il livornese è stato visitato dall’equipe del dottor Giuseppe Porcellini a Forlì, conosciuto e stimato nel suo campo, che ha escluso complicazioni relativamente al risentimento muscolare sofferto dal nuotatore. Buonissime notizie dopo Greg Domenico Ilaria e Lorenzo in acqua siamo raggiunti da buone notizie dal settore sanitario che ci rendono Gabri pronto per ripartire! Andiamo … — stefano morini (@grandemoro56) April 12, 2018 In vista degli Europei di Glasgow si può sorridere anche se i km persi dapotrebbero portarlo ad una scelta sulle gare da disputare. ...