Nuoto | Pellegrini vola nei 100 dorso e centra la seconda miglior prestazione italiana di

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Federica Pellegrini si riscatta nei 100 dorso e annuncia cambiamenti…Tris di farfalliste a Glasgow : Penultima giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-4 hanno regalato prestazioni degne di nota. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. 100 farfalla uomini L’atteso confronto dei 100 delfino se lo aggiudica Matteo Rivolta (51″89). Il lombardo grazie ad un’ottima seconda vasca da 27″58 ha preceduto di appena un centesimo Piero Codia (51″90) in una lotta palpitante. ...

Nuoto - Federica Pellegrini campionessa d’Italia nei 100 dorso. “Devo vedere se puntare più su questa disciplina” : Federica Pellegrini ha conquistato il titolo nazionale dei 100 dorso femminili agli Assoluti di Nuoto in corso di svolgimento a Riccione. La fuoriclasse di Spinea si è migliorata di 6 centesimi rispetto alle batterie del mattino, facendo segnare il crono di 1’00″03, seconda miglior prestazione di sempre in Italia, a soli 0.07 dal record nazionale fatto registrare proprio ieri in staffetta da Margherita Panziera, oggi seconda a 0.51 ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 13 aprile. Federica Pellegrini al top nei 100 dorso - duello Codia-Rivolta nei 100 farfalla : Quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Un day-4 dedicato alle batterie in cui sono state più le conferme che le sorprese ed i contenuti tecnici non sono stati eccelsi, tranne qualche eccezione. 100 farfalla uomini In sede di presentazione avevamo preannunciato che ci sarebbe stato il confronto diretto tra Piero Codia e Matteo Rivolta e le heat mattutine non hanno cambiato le carte in tavola. Il delfinista del Circolo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Margherita Panziera vs Federica Pellegrini nel dorso - duello Codia-Rivolta nel delfino : Quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione ed altri confronti andranno a caratterizzare il programma odierno. Sulla carta sembrerebbe un day-4 con pochi spunti però, in verità, in due gare in particolare qualcosa di interessante potremmo vederlo. Ci riferiamo ai 100 dorso donne ed ai 100 farfalla uomini. Nella prima specialità citata, quanto avvenuto ieri in prima frazione di staffetta mista lo dice chiaramente: Margherita ...

Per la cronaca, la vittoria è andata alle citate Fiamme Oro , 4'02 12, a precedere l'Aniene A , 4'05 68, e le Fiamme Gialle 4'06 09.

Nuoto - Campionati Italiani 2018. IL PAGELLONE – Paltrinieri e Panziera da urlo. Pellegrini non decolla : GREGORIO Paltrinieri 8: E’ il vero esordio italiano dopo l’avventura australiana per il campione emiliano che stravince e convince, facendo segnare il miglior tempo mondiale stagionale. Greg è tornato dopo la parentesi non particolarmente positiva di Copenhagen e ora si attende con ansia il 1500 stile. DOMENICO ACERENZA 5.5: Dopo un 400 da urlo non riesce a ripetersi ad alti livelli sulla distanza doppia. La “cura Morini” ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della terza giornata. Federica Pellegrini : “Un tempo che non ha senso”; Paltrinieri : “Volevo testarmi” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-3 GREGORIO Paltrinieri (prima parte) Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione carpigiano che firma il miglior crono stagionale al mondo di 7’45?53. Una gara regolare, scandita sul ...

