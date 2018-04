Nulla di fatto anche per queste consultazioni - cosa succede ora : (Immagine: geralt/pixabay/CC) La seconda tornata di consultazioni si è conclusa venerdì 13 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto anche le cariche dello stato ma, la giornata clou è stata quella di giovedì 12 aprile quando, nel pomeriggio, sono saliti al Colle il Partito democratico, il centrodestra e il Movimento 5 stelle. cosa è accaduto Rispetto alla prime consultazioni, avvenute tra mercoledì 4 aprile e giovedì ...

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai detto Nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

Marquez : 'Non ho fatto Nulla di volontario' : Parlando della sua azione sulla griglia di partenza il campione del mondo in carica, dice: 'Si e' spenta la moto, per un problema all'elettronica si e' spento il motore ed ho alzato la mano, l'ho ...

Salvini a Ischia tra terremotati : in 7 mesi non si è fatto Nulla : "Non è possibile in un Paese come l'Italia che a 7 mesi da una catastrofe lo Stato e la Regione non abbiano mosso un dito, ci siano migliaia di sfollati, e lavoratori senza più un posto di lavoro". ...

Salvini a Ischia tra terremotati : in 7 mesi non si è fatto Nulla : Ischia, , askanews, - "Non è possibile in un Paese come l'Italia che a 7 mesi da una catastrofe lo Stato e la Regione non abbiano mosso un dito, ci siano migliaia di sfollati, e lavoratori senza più ...

“Scusate - vado a casa”. Bella e sorridente - sparisce di colpo nel Nulla - senza spiegare. Poi una scoperta orribile - che ha fatto venire a galla i segreti dietro l’esistenza - apparentemente perfetta - di questa 39enne : Una vita felice, un lavoro che le piaceva e che affrontava sempre con passione e dedizione, il sorriso sempre stampato sulle labbra e una vitalità contagiosa che l’aveva resa apprezzatissima dai suoi clienti. Regan Collinson, 39 anni, era sembrata ad amici e parenti una ragazza solare e spensierata. Ma il destino si era accanito contro di lei in maniera feroce negli ultimi mesi e alla fine lei, che lavorava in un salone di bellezza, ...

Pupo su Frizzi : 'Fabrizio ha fatto tutto per la Rai - ma l'azienda non gli ha restituito Nulla' : Pupo ha poi commentato il suo post che criticava i colleghi del mondo della tv in cui ha scritto: "Gli ipocriti che ti angosciavano oggi ti piangono. Fabrizio interiorizzava le pene della sua ...

Tennis - Caroline Wozniacki sotto shock : “Minacciata di morte durante la partita a Miami - nessuno ha fatto Nulla” : Caroline Wozniacki è uscita visibilmente scossa dal campo dopo la sconfitta subita contro Monica Puig a Miami. La danese, attuale numero 2 al Mondo, era contrariata non soltanto per il ko contro la portoricana ma soprattutto per le minacce di morte che le sono arrivate dagli spalti. Un vero e proprio shock per la 27enne che infatti ha dichiarato: “durante la partita alcuni spettatori hanno minacciato di morte mia mamma e mio padre, mi ...

DIRETTA/ Santarcangelo-Fano (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Nulla di fatto al Mazzola : DIRETTA Santarcangelo Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra le ultime due della classe nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:17:00 GMT)

Presidenze Camere Nulla di fatto ma la Lega non vota Romani al Senato - Berlusconi : 'Coalizione rotta' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...

Senato - Nulla di fatto per la presidenza : 312 schede bianche su 317 : Dopo la fumata nera alla Camera, si chiude con un nulla di fatto anche il primo voto per l'elezione del presidente del Senato. La raffica di schede bianche , 312 su 317, era stata annunciata da M5s, ...

Nulla di fatto : "Silvio Berlusconi si ostina a chiedere un incontro con Luigi Di Maio e il MoVimento 5 Stelle, ma noi non siamo disposti a dare una legittimazione politica a chi non l'ha ricevuta prima di tutto dai ...

Presidenze - Nulla di fatto. M5S non parla con Berlusconi : 'Leader centrodestra è Salvini' : È durato dalle 20 e 10 alle 21 e 30 il vertice dei capigruppo dper trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel corso della riunione la Lega ha riproposto Paolo Romani come candidato al ...

Camere - Nulla di fatto al primo vertice Il M5S si rifiuta di incontrare Berlusconi : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra». Renzi: «Tocca a loro»