La procura di Potenza hato 3 vasche di raccolta delle acque di falda e della condotta di scarico dell'di Rotondella(MT) La misura è stata adottata per evitare che continui lo scarico nel mar Ionio di acqua che potrebbe risultare contaminata. Ci sarebbero 5 indagati tra i referenti dei procedimenti di controllo e smaltimento delle acque. Ma la Sogin, società che gestisce l', ha negato ogni anomalia:"Rispettati i protocolli, non vi è alcun pericolo per lavoratori, popolazione e ambiente".(Di venerdì 13 aprile 2018)