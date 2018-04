Nucleare | acqua contaminata direttamente in mare | sequestrato impianto in Basilicata

Acqua contaminata in mare - sequestrato impianto Nucleare in Basilicata - : Al centro di un'indagine della Procura di Potenza lo smaltimento delle acque contaminate nel sito Itrec di Rotondella , Matera, , che sarebbero state sversate nel mar Ionio senza essere state prima ...

Acqua contaminata in mare - sequestrato impianto Nucleare in Basilicata : Acqua contaminata in mare, sequestrato impianto nucleare in Basilicata Al centro di un'indagine della Procura di Potenza lo smaltimento delle acque contaminate nel sito Itrec di Rotondella (Matera), che sarebbero state sversate nel mar Ionio senza essere state prima trattate. Almeno cinque gli ...