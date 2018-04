Nubifragio Firenze | 330 000 euro per sostituire gli alberi

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Un investimento di oltre 330milapere rendere piu’ sicure le alberature stradali di lungarno Colombo e lungarno Moro, due zone didevastate dalla tromba d’aria del 1 agosto 2015. Il progetto, elaborato dai tecnici della direzione ambiente del Comune, e’ partito nelle scorse settimane (con i test per verificare la stabilita’ delle piante superstiti) e si concludera’ nel giro di tre anni. Nel 2015 la tromba d’aria aveva abbattuto 51 dei 112 pini esistenti nell’area. Nelle scorse settimane una parte delle 61 piante superstiti sono state sottoposte ad una serie di test per stabilire se erano ancora stabili o rappresentavano un rischio per l’incolumita’ delle persone. In particolare sono state eseguite sia le cosiddette ‘prove di trazione’, che riescono a dar conto della stabilita’ ...